

Marketlerde 3,25 TL’ye satılan küçük teneke kolalar askeri kantinlerde 1,70 TL. Serbest piyasada 8,90 TL olan Ece pirinç, askeri kantinden 6 TL’ye alınabiliyorken, markette 12,90 olan fasulye ise kantinde 9,75 TL.

Kiler Süpermarket Direktörü Mehmet Benli: “Herkese işini yapsın. 1964 yılında gelen subay ailelerin mağdur olmaması için o yıllarda verilmiş bir hakkı bugün hala özel imtiyazlı olarak fırtsa vererek haksız rekabet oluşumu çağ dışıdır.”

Benli Süpermarket Direktörü Ali Benli: “Diz boyu haksız bir rekabet var. Devletin ise bu konudaki tutumu tamamen acizliktir.”

Fehime ALASYA



Marketler Birliği’nin Kıbrıs’ın kuzeyinin güneye göre %34 daha ucuz olduğunu açıklamasına karşın haksız rekabet askeri kantinler üzerinden gündeme geliyor.

Askeri kantinlerin serbest piyasadaki marketlerin çok altında fiyatlara satış yapması sektörde sorun yaratıyor.

Askeri kantinler ile marketler ararsında fiyat farkı en fazla ithal ürünlerde görülse de hemen hemen tüm ürünlerde bu durum ortaya çıkıyor.

Askeri kantinlere tüm yurttaşların giriş yapabilmesi ise haksız rekabet tartışmalarını büyütüyor.



“Fark ortada…”



Piyasadaki normal fiyatlara sahip Lefkoşa bölgesindeki bir market ile Askeri kantindeki fiyatları karşılaştıran YENİDÜZEN, ürünlerin ücret farkını ortaya koydu.

Yapılan karşılaştırmada hem aynı gramajlar hem de aynı ürün markaları baz alındı.

Markette 3,25 TL’ye satılan küçük teneke kolalar kantinlerde 1,70 TL’ye satılırken, benzer fark 1 Litrelik kolalara çok fazla yansımıyor. Buna göre; kantinde 3,20 TL olan kola markette 3,50 TL’ye satışta.

Bebek beslenmesi ve bakımında kullanılan ürünler ise marketlerde cep yakarken, askeri kantinlerdeki fiyatlar özellikle bezli olan bebek annelerini etkilemeye devam ediyor.

Askeri kantinde 40 TL’ye satılan bebek sütü, markette 50 TL, çok sık tüketilen Komili ıslak pamuklar kantinde 10 TL iken, markette 14 TL. Bebek bezlerinde de benzer ölçüde farklar dikkat çekiyor. Markette 85 TL olan bebek bezi, kantinde 63 TL.

Market işletmecileri dert küpü…

Askerin elektrik, KDV, personel ödemesi gibi birçok alanda gideri olmadığını anımsatan marketçiler, kendilerine de bu imkânların sağlanması halinde fiyatlarını kantinlerdeki oranlara çekebileceğini ifade etti. “Herkes kendi işini yapsın” diyen market işletmecileri, askerin ticaret yapmaması gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı.

Haksız rekabete de dikkat çeken marketçiler, devletin askeri kantinlere sağladığı imtiyaz ve müdahale etmeyişini ‘acizlik’ olarak nitelendirdi.

Bakliyatlar arasında da fark…

Mutfağın en büyük giderleri arasında olan bakliyatlar arasında da 1 TL ile başlayan fiyat farkları bulunuyor. Buna göre markette 8,90 TL olan Ece pirinç, kantinden 6 TL’ye alınabiliyor.

Markette 12,90 olan fasulye ise kantinde 9,75 TL.

Baz temizlik malzemeleri marketlerde kampanyalı

Kadınların en büyük tüketimi arasında yer alan temizlik malzemeleri de kantinlerde daha cazip. Çamaşır suyundan bulaşık deterjanına birçok ürün kantinlerde daha ucu.

Marketlerde gözlemlenen kampanyalı ürünler, askeri kantin fiyatlarına inemese de kimi zaman kantinlerle arasındaki farkı kapatıyor. Bu duruma peynir, süt, tuvalet kâğıdı gibi ürünlerde rastlamak mümkün.

Nescafe kıyasında yarı yarıya fark

Kuzey ile güney arasında sürekli tartışma konusu olan Nescafe ise askeri kantin ve marketlerde de uçurum fark yarattı.

Kantinde 47,55 TL olan 200 gr. Nescafe Gold, markette 79,90’a raflarda yer alıyor.

Market işletmecileri dert küpü…

“Ticaret askerin işi değil”

Yapılan kıyaslamanın adil olmadığını belirten market işletmecileri, yıllardır sektörün kanayan yarası olan bu duruma yine tepki gösterdi.

Askeri kantinler ve market fiyatlarıyla ilgili yapılan diyaloglarda ‘konuşmama’ kararı aldığını dile getiren Süpermarket İşletmecileri Platformu Başkanı ve Sözcüsü Tanser Nizam, konuya ilişkin 24 Eylül 2018 tarihinde “Memleketin dingili koptu” başlıklı YENİDÜZEN’de yayımlanan haberi işaret ederek, düşüncelerini dile getirmedi.

Söz konusu haberde ise 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, askeri kantinlerin yasadışı olduğunu ifade ederek, derhal kapatılması gerektiğini vurgulamıştı.

Talat, “Memleketin dingili koptu” diyerek de “Her bağıranın, her isteyenin, her saldıranın hak elde ettiği bir noktaya gelindi” demişti. Talat, söz konusu haber içeriğinde “Askeri kantinlerin faaliyeti yasadışıdır, fiilen kaçakçılık yapılsın diye yapılmamakta ama sonuç yapılan kaçakçılıktır.” İfadelerine de yer vermişti.

Kiler Süpermarket Direktörü Mehmet Benli: “Herkese işini yapsın”

“Buna esprili bir cevap vermek istiyorum. Madem Askeri kantinlere market satışı yaptırıyorlar, o zaman bize de silah alıp güvenliğimizi sağlama izni versinler. Herkse işini yapsın.

Onlara özel, imtiyazlı, devlet eliyle imtiyazlı koşullar veriliyor. Devlet eliyle haksız rekabet yapıyorlar. Bu çağ dışı kalmış bir uygulamadır. 1964 yılında gelen subay ailelerin mağdur olmaması için o yıllarda verilmiş bir hakkı bugün hala özel imtiyazlı olarak fırtsa vererek haksız rekabet oluşumu çağ dışıdır.”

Benli Süpermarket Direktörü Ali Benli: “Diz boyu haksız bir rekabet var”

“Askeri kantinlere sağlanan avantajlar bize de sağlansın. Biz de o zaman fiyatlarımızı o oranlara çekeriz. Elektrik, vergi, personel giderleri, yatırımlar, bize de bu imkanlar sağlansın. Ticaret yapmak askerin işi değil. Bıraksınlar da herkes işini yapsın. Diz boyu haksız bir rekabet var. Devletin ise bu konudaki tutumu tamamen acizliktir. Sadece seçim zamanı verilen vaatler, gerisi boş. Bu kantinleri sivile kapatsalar yurt dışına da ekonomik bağımlılığımız kalmaz.”