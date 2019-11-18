Market hırsızları, ‘Hukuk ve Adalet’ öğrencisi

Erülkü Süpermarket’ten hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar İ.T ve Ş.Ş tutuklanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlıların 11 – 13 Kasım 2019 tarihleri arasından Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’te toplam değerleri 2057 TL olan muhtelif markalarda gıda, kozmetik ürünleri, tencere ve tava sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların tutuklanmasının ardından suçlarını itiraf ettiğini, kalmış oldukları öğrenci yurdunda çalınmış olan ürünlerin birçoğunun tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis tahkikatın tamamlandığını zanlılardan birinin Hukuk öğrencisi diğerinin ise Adalet öğrencisi olduğunu belirterek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve her iki zanlının da ayrı olarak 3 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.