Marka Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

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Herhangi bir konuda yeni bir buluş sahibi olan kişiler, buluşları üzerinde resmi haklara tümüyle sahip olabilmek ve mevcut haklarını koruyabilmek adına patent başvurusunda bulunurlar. Patent sahibi olmak, kişinin ya da kişilerin sahip olduğu buluşun bir başkası tarafından kullanılmasını ya da bu buluş üzerinden bir başkasının ticari bir gelir elde etmesini engeller. Patent sahibi kişi, mevcut buluşun yasal sahibi haline gelerek bunun ispatlı belgesine sahip olur.

Markalar ise kendi buluşları olan hizmetlerinin tüm resmi haklarına sahip olabilmek adına markalarını tescil ederler yani marka patentine sahip olurlar. Böylece, mevcut marka adı altında kendi güvenceleri ile yalnızca kendi hizmet ya da ürünleri piyasaya sunulur ve üçüncü şahıslar aynı marka ismini ya da logosunu kullanamazlar. Bu sayede marka sahibinin izni olmaksızın başkaları tarafından oluşturulabilecek herhangi bir güven istismarının önüne geçilmiş olarak marka yasal haklar ile birlikte korunmaya alınır.

Herhangi bir marka patent başvurusu yapmadan önce, markanın daha önce kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili gerekli mecralarda araştırmalar gerçekleştirilmelidir. Tescil ettirmek istediğiniz marka eğer başka bir markayı açıkça çağrıştırıyor ise marka patent başvurusu geçersiz sayılacaktır. Patent başvurusu sırasında gerek finansal harcamalar gerekse harcadığınız zamanın boşa gitmemesi adına basit birkaç adım ile fikir edinmeniz oldukça kolaydır.

Patent araştırmasını gerek internet üzerinden ulaşabileceğiniz sitelerden hem Türkiye hem de birçok ülkede kayıtlı milyonlarca markayı kolayca aratarak yapabilir gerekse Türk Patent Kurumu’nun internet sitesinde sunduğu online hizmetlerden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için haklarını almak istediğiniz markanın ismi ile gerekli yerlerde aratma yapmanız yeterli olacaktır.

Marka tescil başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumu adlı kuruma yapmanız gerekmektedir. Bunun için Türk Patent kurumuna yazılı bir dilekçe ile ulaşabileceğiniz gibi internet üzerinden online başvuru da gerçekleştirebilirsiniz. Marka patent başvurusu için 2 farklı kategoride farklı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar şahıs başvurusu ve kuruluş başvurusu olarak ayrılır.

Eğer marka tescili için şahıs olarak başvuracaksanız; Logo örneği, müracaat eden kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası ve vekaletname belgeleri gereklidir.

Marka tescil başvurusu bir kuruluş için yapılıyor ise; aynı şekilde vekaletname, kuruluşa ait vergi levha fotokopisi, yetkili kişilerin imzalarının bulunduğu sirküleri fotokopisi ve logo örneği gerekmektedir.

Başvuruyu tamamlamak için öncelikle https://online.turkpatent.gov.tr/CES/ adresinden rezervasyon oluşturarak yukarıda yer alan belgeleri eksiksiz ve uygun bir şekilde posta yolu ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na göndermeniz istenir. Aynı şekilde belgeleri bireysel olarak kurumun Ankara’da yer alan adresine de elden teslim edebilirsiniz.

Eğer marka patent başvurunuz istenen şekilde yapıldıysa Türk Patent Kurumu tarafından incelenmeye alınır. Herhangi bir ret sebebi içermeyen başvurular Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanarak farklı görüşler alınır. Tüm itirazları değerlendiren kurum her şeyin usule uygun olması durumunda markanın tescil işlemini tamamlayarak sicil kaydı oluşturur. Böylece Marka Tescil Belgesi yetkili kişiye teslim edilerek tüm hakları yasal olarak onaylanmış kabul edilir.

Marka Patent Başvurusu hakkında bilgi almak için destek patent firması ile iletişime geçebilirsiniz:

https://www.destekpatent.com/patent-basvurusu