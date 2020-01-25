Marina Otel ihale kararına ara emri

Devrim DEMİR

Lapta Belediyesi’nin "Marina Otel" hakkında aldığı ihale kararı mahkeme tarafından verilen ara emri ile durduruldu. Dava 29 Ocak Çarşamba günü görüşülecek.

Lapta’da tartışmalara neden olan Marina Otel ihalesi ile ilgili Yeşil Barış Hareketi ve Belediye Meclis üyesi Fatma Bayram ihalenin ‘Kamu İhale Yasasına’ aykırı, ÇED raporu olmadan devam edildiği gerekçesi ile 20 Ocak tarihinde Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Yüksek İdare Mahkemesi’nde dün görüşülen davada mahkeme, ihale kararının yürütülmesinin durdurulması yönünde ara emri verdi.

Davacı Yeşil Barış Hareketi ve avukat Fatma Bayram iken, davalı konumunda Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Lapta Belediyesi yer alıyor.

Efendi: “Başkan eski hatalarla aynı projeyi önümüze koydu”

YENİDÜZEN’e konuşan Yeşil Barış Hareketi ve Fatma Bayram’ın avukatı Emre Efendi, Marina Otel’in ihalesi ile ilgili daha önce Lapta Belediyesi başkanını uyardıklarını bir buçuk sene önce proje ile ilgili görüştüklerini ancak dikkate alınmadıklarını kaydetti.

Efendi, şunları söyledi: “Lapta Belediyesi nezdinde geçen dönemde de gündeme gelen ancak olumsuz sonuçlanan Marina Otel meselesi bu dönemde de 2018 Haziran ayında seçilmiş olan mevcut Belediye Başkanı tarafından neredeyse tamamen aynı şekilde geçmiş dönemdeki hatalar tekrarlanarak gündeme getirilmiştir. Belediye Meclisinde yasal olmayan şekilde ihale yetkileri alındı, Bakanlar Kurulu kararları da yasal mevzuata aykırı olmasına rağmen işlemler devam etti.”

“Yatırıma karşı değiliz ama doğru bir yatırım modeli olmalı”

Yatırıma karşı olmadıklarını da ifade eden Efendi, ÇED raporu alınmadan Kamu İhale Yasasına aykırı hareket edildiğini belirterek, “59 dönümlük deniz sahilindeki taşınmaz mallar üzerinde yatırım yapılmasına karşı değiliz, hele marina yatırımına hiç karşı değiliz. Doğru bir yatırım modeli olmalı bunların açıklıkla ispat edildiği bir yöntem isteriz farklı noktalar üretilmeli” dedi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ: “Tebligat bize yapılmadı”

Ara emri kararının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ dava ile ilgili tebligat yapılmadığını bu aşamada yorum yapmayacağını kaydetti.