Marina Nicolaou: “Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların birbirlerine oy vermeleri güçlü bir siyasi mesaj olacaktır”

Röportaj: Derya Beyatlı



AKEL listesinin tek Kadın Avrupa Milletvekili adayı Marina Nicolaou, genç kadınların aktif siyasete dahil olup Avrupa Parlamentosu gündemine taşıması gereken konular olduğunun altını çizerek, Avrupa Parlamentosu’nda bir yandan Kıbrıs’ta kalıcı barışın sağlanması ve korunması için çalışacağını bir yandan da Avrupa’daki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Küresel Isınma, Hayvan Hakları ve Eşit Katılım ve Nefret Söylemi ile Mücadeleye katkı sağlayacağını vurguladı.

Tüm Avrupalılar gibi, Kıbrıslıların da Avrupa’da yükselen ırkçılığa karşı oy kullanma sorumluluğu olduğuna hatırlatan Nicolaou, Kıbrıslı Türklere de çağrı yaptı: “Söyleyecek Sözün Var, Sesine Güç Ver!”

26 Mayıs’ta yer alacak Avrupa Parlamentosu seçimi öncesi, adaylardan Marina Nicolaou ile konuştuk.

“Genç kadınların siyasete katılması çok önemli”



Yenidüzen: Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Marina Nicolaou: 1986 yılında Limasol'da doğdum. Çocukluğumdan beri değişimin mücadele ile gelebileceğine inanıyorum. Sinirlenmek ve eleştirmek doğaldır ancak yeterli değildir, direnmek ve mücadele etmek gerekir. Bu inancım beni okul yıllarımda PEOM ve EDON gençlik örgütlerinde ve İlerici Sol Öğrenci Hareketi “PROODEFTIKI” aracılığı ile sendikacılıkta aktif bir katılımcılığa yönelmek konusunda teşvik etti. Sosyoloji ve Siyasal Bilimler Bölümü ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konseylerinde öğrenci temsilcisi olarak görev aldım. 2004 yılından beri EDON'un Basın ve Kültür Ofisi ve AKEL üyesiyim.

Kıbrıs Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezunuyum. Kıbrıs İşgücü Enstitüsünde ve Kıbrıs Gençlik Konseyi'nin Lefkoşa Merkezi'nde çalıştım. 2016 yılından beri Avrupa Parlamentosu Birleşik Sol/Kuzey Yeşil Sol Grubu’nda siyasi danışman olarak görev alıyorum. Aynı zamanda da Grup sekreteryasının üyesiyim. Avrupa Parlamentosu'nda Bölgesel Kalkınma Komitesi, AP Filistin Temsilciği’nin ve Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesindeki AB Temsilciği’nin çalışmalarına katılıyorum.

“Emek hakları, kadın erkek arasındaki gelir eşitsizliği, doğum izni ve kadın haklarının korunması konuları Avrupa Parlamentosu'na taşınması gereken acil ve hayati öneme sahip konulardır.”



Biz, genç kadınların siyasete katılmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Emek hakları, kadın erkek arasındaki gelir eşitsizliği, doğum izni ve kadın haklarının korunması konuları Avrupa Parlamentosu'na taşınması gereken acil ve hayati öneme sahip konulardır. Başkalarının bizim yerimize karar vermesine izin veremeyiz. Bu konularda kararlı bir pozisyon almanın zamanı gelmiştir. Bu yüzden bu sürece dahil oldum.

YD: Siyasette yıllardır aktif biri olarak Kıbrıs seçimleri yerine Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım nedeniniz de bu sanırım.

MN: Avrupa Parlamentosu'nda AKEL ile yaptığım çalışmalar Avrupa Birliği Kurumları'nın işleyiş şekillerini, karar verme mekanizmalarına, politika geliştirme süreçlerine aktif yurttaş katılımının önemini ve çeşitli paydaşların bu politikalar üzerindeki etkisini anlamamı sağladı. Ayrıca bu süreç, Avrupa'da faaliyet gösteren çeşitli sol ve ilerici güçler ile temas kurmama yardımcı oldu. Birlikte hareket etmenin Avrupa yurttaşlarının hayatını etkileyen karmaşık sorunlara daha iyi çözümler üretebileceğini öğrendim. Tüm Kıbrıs'a ve Kıbrıslılara Avrupa Parlamentosu çerçevesinde daha faydalı olabileceğime inandığım için Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday oldum.

“Benim için ilk ve en önemli konu Kıbrıs'ın birleşmesidir. Yeniden birleşme ve birlikte yaşamak için AP’de mümkün tüm yolları ve geliştirmiş olduğum bağlantıları kullanacağım.”

En önemli konu Kıbrıs'ın Birleşmesi

YD: Avrupa Parlamentosu gündemine taşımayı düşündüğünüz konular nelerdir?

MN: Benim için ilk ve en önemli konu Kıbrıs'ın Birleşmesi. Yeniden birleşme ve birlikte yaşamak için mümkün tüm yolları ve geliştirmiş olduğum kontakları kullanacağım.

Buna ek olarak Avrupa Parlamentosu Sol Grubu diğer sol güçler ile birlikte emekçilerin, gençlerin, kadınların, mültecilerin ve kemer sıkma politikalarından etkilenen kesimlerin haklarını korumak için çalışıyorlar. Bu sürekli devam eden ortak bir mücadeledir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İklim Değişikliği, Hayvan Hakları, Eşit Katılım ve Nefret Söylemi ile Mücadele gibi konulardaki çalışmalara yapıcı ve etkin bir katkı sağlayabileceğime yürekten inanıyorum.

“AP seçimleri için AKEL’in önerdiği aday listesi siyasi bir girişimdir ve ortak vatanımızdaki barış karşıtı şöven tavırlara karşı güçlü bir mesajdır.”

YD: 26 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 9 Kıbrıslı Türk adaylığını açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?

MN: Partim AKEL, her zaman BM Güvenlik Konseyi Kararları'nın ortaya koyduğu siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon çerçevesinde Kıbrıs'ın birleşmesi için çalışan bir parti olmuştur. Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıslı Rumları etnik geçmişleri yerine, siyasi duruşları ve birikimleri temelinde birlikte çalışmaya teşvik edecek her adımı destekliyoruz. Bu nedenle, Mayıs ayındaki AP seçimleri için AKEL’in önerdiği aday listesi siyasi bir girişimdir ve ortak vatanımızdaki barış karşıtı şöven tavırlara karşı güçlü bir mesajdır. Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların aynı seçim süreçlerine, aynı liste ile katılabileceklerini ve siyasi haklarını birlikte kullanabileceklerini vurgulamaktadır. Niyazi Kızılyürek'in AKEL listesinden aday gösterilmiş olması Kıbrıslı Türklerin toplum olarak seçimlere katılımı yerine geçececek bir uygulama olarak düşünülmemelidir. Kıbrıs Sorunu’nun çözümü ile Kıbrıs Türk Toplumu Avrupa Parlamentosu'ndaki iki sandalye hakkına sahip olacaktır.

“Niyazi Kızılyürek'in AKEL listesinden aday gösterilmiş olması Kıbrıslı Türklerin toplum olarak seçimlere katılımı yerine geçececek bir uygulama olarak düşünülmemelidir.

YD: Kıbrıslı Türkler'den oy bekliyor musunuz? Sizin Avrupa Parlamentosu'nda olmanız Kıbrıs Türk Toplumu için nasıl bir fayda sağlar? MN: Kıbrıs Sorununu çözmek, toplumları birleştirmek, Kıbrıs'ın bağımsızlığını korumak yönünde ciddi ve tutarlı bir duruş sergileyen ve adayı kalıcı olarak bölmek isteyenlere karşı direnen bir parti olan AKEL'in listesinden seçime katılıyorum. Bunun Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslılar olarak birbirlerine oy verebileceğini kanıtlayan içten bir siyasi hareket olacağına inanıyorum.

Avrupa Parlamentosu'ndaki tecrübem, AB Kurumları içerisindeki siyasi karar alma mekanizmaları, politika üretme süreçleri konusundaki deneyimimin Avrupa Parlamentosu üyesi olarak faydalı olacağına inanıyorum. Ülkemizi birleştirme ana hedefine yürekten bağlı kalarak, ortak sorunlarımızı çözmek, umutlarımızı gerçekleştirmek ve Birleşik Kıbrıs hedefimize ulaşmak için çalışacağım.

“Avrupa'nın Birleşik Kıbrıs'a ihtiyacı vardır.”

YD: Bölünmüş Kıbrıs'ta Avrupa sizin için ne anlama gelir?

MN: Avrupa'da birleşmiş bir Kıbrıs'ın benim için ne anlama geldiğini ifade edecek şekilde sorunuza tersten yanıt vermeme izin verin. BM parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki bölgeli, bağımsız, egemen, askersiz, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların konuştukları dillere veya mensup oldukları dinlere bakılmadan barış içinde yaşayacağı Federal bir Devlet, karanlık geçmişinden sonunda kurtulmayı başarmış, barış, tolerans ve dayanışma sembolü bir ülke hayal ediyorum. Avrupa'nın Birleşik Kıbrıs'a ihtiyacı vardır.



Avrupa'da birleşmiş bir Kıbrıs'ın benim için ne anlama geldiğini ifade edecek şekilde sorunuza tersten yanıt vermeme izin verin. BM parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki bölgeli, bağımsız, egemen, askersiz, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların konuştukları dillere veya mensup oldukları dinlere bakılmadan barış içinde yaşayacağı Federal bir Devlet, karanlık geçmişinden sonunda kurtulmayı başarmış, barış, tolerans ve dayanışma sembolü bir ülke hayal ediyorum. Avrupa'nın Birleşik Kıbrıs'a ihtiyacı vardır. YD: Türkçenin Avrupa Lisanı olması konusunda ne düşünüyorsunuz?

MN: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi dili olan Türkçe'nin Avrupa lisanı olması gerektiğine inanıyorum. Ancak kuzeyde AB müktesebatının askıda olması nedeniyle bu henüz başarılamamıştır.

“Söyleyecek Sözün Var, Sesine Güç Ver!”

YD: Kıbrıslı Türklere vermek istediğiniz özel bir mesaj var mı?

MN: Ülkemizin birleşmesi, tüm çatışma nedenlerinin ortadan kaldırılması ve kalıcı bir barış için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyım. Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların birbirlerine oy vermelerinin güçlü bir siyasi mesaj olacağına inanıyorum. Aynı zamanda Avrupa'da yükselen aşırı sağ ile mücadelede solun tutarlı tek güç olduğunu da unutmamalıyız. Tüm Avrupalılar gibi, biz Kıbrıslıların da oy kullanma sorumluluğu vardır. Söyleyecek Sözün Var, Sesine Güç Ver!

Fotoğraflar Burçin Aybars