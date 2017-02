Marilena Kyriacou: Bazı şeyleri koy vermek en iyisi…

(Aktris ve Tiyatro Uygulayıcısı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Özgür ruh.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tiyatro dışında başka bir şey yaptığımı hayal edemiyorum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Toplantılar ve provalar.

Kayıtsız kalamadığım şey… Dünya’nın haksızlıkları.

En büyük pişmanlığım… Hiçbir konuda pişmanlık duymak istemiyorum. Özgür ve kendinle barışık olmak için, bazı şeyleri koy vermek en iyisi

En büyük sevincim… Çocuklar için sahne almak

Hayatımın dönüm noktası… Eğitimimin son yılları

Beni en çok etkileyen yazar… , Amerikalı Ann Bogart, kendisi aslında yazar değil, ödüllü bir tiyatro ve opera yönetmeni. Tiyatro ile ilgili deneme yazıları içeren 3 kitabı var, ayrıca Tina Landau ile ortaklaşa yazdığı “Bakış açısı; Eğitim ve teknik geliştirme için pratik rehber” isimli kitabı var, bu oyunculuk yeteneğimi geliştirmemde yok yardımcı oldu.

Başucumdaki kitap… You can heal your life, Louise L. Hay

En keyif aldığım müzik… Her tür müziği dinlerim ancak son zamanlarda klasik müzik dinlemeye başladım, özellikle 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılda çok etkili olan Fransız besteci Claude Debussy.

En son izlediğim film… Aşklar Şehri, Ryan Gosling ve Emma Stone’nu çok severim, harika oyuncular.

Kendim için son aldığım şey… Arkadaşım Oya’nın ördüğü bir şapka.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımın yarısı!!

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sevgi

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İlk kez tanıştığım birisi karşındaki saflığım ve çok erken sinirlenmem.

Kendimde beğendiğim özellik… Etrafımdakilere sunduğum mutluluk ve sevgi

Olmasa da olur… Şekerli yemişler

Olmazsa olmaz… Cep telefonum

En iyi yaptığım yemek… Yemek pişirmeyle ilişkime hiç girmeyelim bence…

Hayalimdeki dünya… Barış ve sevginin hakim olduğu bir Dünya.

Aşk benim için… Takdir ve güven

Onunla çok tanışmayı isterdim… Çok kişi var ama özetle karşıma çıkan herkesi tanımak isterim.

Görmek istediğim yer… Bütün Dünya’yı

Mutlaka yapmak istediğim… İç dengeyi bulmak.

Son olarak söylemek istediklerim… Kendimizi olduğumuz gibi kabul edelim ve sevelim ve en önemlisi doğanın sunduklarını takdir edip sevelim.