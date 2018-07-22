MARİA İÇİN BİRKAÇ SÖZ

Faşistler tarafından cinsel taciz düzeyinde süren bir sosyal linçle karşı karşıya kaldığım dönemde hissettiklerimi pek çok erkek arkadaşın tam olarak anlayamadığını gözlemlemiştim. Kadınlarsa bunun beni nasıl tedirgin ettiği konusunda hemen empati kurmuşlar ve Kıbrıs’ta beklenen düzeyde olmasa da Türkiye’de özellikle kadın gruplarının başını çektiği başarılı bir dayanışma gerçekleşmişti. O dönemde yapılan saldırıların üslubuna baktığımda bunu yapanların aldığı hazzı, ne kadar çok eğlendiklerini görebiliyordum. Gazete sayfalarını hazırlarken o kışkırtılmış erkeklik hallerini hayal edebiliyordum örneğin. O günlerde saldırıları gerçekleştiren gazetede staj yapmakta olan bir gazetecilik bölümü öğrencisine rastlamıştım ve buna dair cümleler kurmuştu. Detaylarını bilmek istemediğim için üstüne gitmemiştim. Kızın bana mırıldandığı cümleler ve yüz ifadesi aklımdan gitmiyor hala.

Bugünlerde Maria’nın başına gelenler pek çok kişiye benim yaşadıklarımı anımsatmış haklı olarak.

Maria benim öğrencimdi. Sonradan da canım arkadaşım oldu. Şiir etkinliklerine katılmak için birlikte seyahatler yaptık. Gerçek bir barışsever görmek istiyorsanız Maria’ya bakın derim. Kişiliğiyle, yaşama biçimiyle, kendini ifade edişiyle barışseverin tanımı gibidir o. Onu tanıyıp da sevmeyen birine rastlamadım henüz. Onun altın kalbi gözlerinde ışır hep. Kıbrıs’ta olsam hemen gidip kucaklayacaktım. Uzaktan da olsa bir yazıyla ulaşmak istedim ona.

Canım Maria,

Sakın bozma moralini. Bunları yaşamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum ama bizi daha güçlü yapan da hayatın bu sınavları değil mi?

Bizler ülkemiz için çok güzel hayaller kurduk. Geçmişin yaraları iyileşsin, bu düşmanlık sona ersin, artık acılar yaşanmasın istedik.

Senin bir katkım olsun diye nasıl çırpındığını, elinden geleni yapmaya çalıştığını görüyorum. Ne yazık ki toplumsal dönüşümler uzun sürüyor. Tarihe baktığımız zaman görebiliyoruz bunu. Belki bizim ömrümüz yetmeyecek ama yepyeni bir Kıbrıs kurulduğunda biz de küçücük bir katkı yapmış sayılacağız ona.

Yaptığınız sözlük çalışmasını gördüm. Ne kadar özen ve dikkatle hazırlanmış, ne kadar önemli bir çalışma. Kutlarım sizi.

Sizler bazı önerilerde bulunmuşsunuz. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Bu önerileri beğenip kullananlar olacağı gibi kimilerini beğenip kimilerine itiraz edenler de çıkacaktır. Bu tahammülsüzlük ve çatışma kültürünün damarlara işlemiş hali insanı kaygılandıran.

Bunları yaşayan pek çok insan var. Sadece bizim ülkemizde değil dünyanın pek çok yerinde. Daha iyi bir dünya için nice bedeller ödeniyor ne yazık ki. Fazla önemsememek daha iyi belki diye düşünüyorum.

Böylesi durumda en iyi çare arkadaşlara, yoldaşlara sığınmaktır. Yalnız olmadığımızı bilmeleri önemlidir. Hem de çok önemli.

Kıbrıs’ın iki yarısında da kalbi seninle çarpan pek çok insan olduğunu biliyorum.

Birbirimize tutunalım ve zor günleri birlikte aşalım derim ben.

Barışsever olmak zor ama barışsever bir kadın olmak daha da zor.

Pek çok insanın senin yanında durduğunu, böylesi dönemlerde gerçek barışseverler ve gerçek dostların ortaya çıktığını biliyorum.

Fiziksel olarak yakında olmadığım için üzgünüm ama kalbimin seninle olduğunu bildiğine de eminim.

Bir gün başka bir Kıbrıs’ta yaşama ihtimalimiz oldukça yüksek. Şu an moralimiz bozuk olsa da daha kötü zamanlar da yaşandığını düşünüp avutabiliriz kendimizi.

Çalışmaya, mücadeleye devam etmekten başka çaremiz yok. Barışseverlik bir yaşama biçimidir ve sen bunu en iyi biçimde yerine getirenlerdensin.

Kendine dikkat et ve yalnız kalma.

Sevgiyle kucaklarım.