Mari Sinanoğlu'nun ölüm nedeni 'boğulma'
Lapta’da bir otelin plajında önceki gün, kıyıya 5 metre mesafede yüzerken boğulan Mari Sinanoğlu’nun (K-77) cesedi üzerinde otopsi yapıldı.
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Lapta’da bir otelin plajında önceki gün, kıyıya 5 metre mesafede yüzerken boğulan Mari Sinanoğlu’nun (K-77) cesedi üzerinde otopsi yapıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, Sinanoğlu’nun ölüm sebebinin “canlı suda boğulma sonucu asfiksi” olduğu tespit edildi.
Foto: arşiv
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