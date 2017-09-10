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Mari Sinanoğlu'nun ölüm nedeni 'boğulma'

Mari Sinanoğlu'nun ölüm nedeni 'boğulma'

Lapta’da bir otelin plajında önceki gün, kıyıya 5 metre mesafede yüzerken boğulan Mari Sinanoğlu’nun (K-77) cesedi üzerinde otopsi yapıldı.

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Lapta’da bir otelin plajında önceki gün, kıyıya 5 metre mesafede yüzerken boğulan Mari Sinanoğlu’nun (K-77) cesedi üzerinde otopsi yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, Sinanoğlu’nun ölüm sebebinin “canlı suda boğulma sonucu asfiksi” olduğu tespit edildi.

Foto: arşiv

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