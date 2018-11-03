Maratona ilgi büyük

Toplumun birçok kesimini ortak bir amaç için bir araya getiren Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu için kayıtlar sürüyor. “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 3 kategoride koşulacak maratonun geliri ile ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımında kullanılacağı araç alımında kullanılacak.

Akıncı, Çeler ve Baybars da maratonda yer alacak

Düzenlenecek “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’na devlet ve hükümet yetkililerinden de önemli destek var. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, maratona her yıl olduğu gibi bu yıl da katılıyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, maratona kısa sürede gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars LTB önündeki standa gelerek kayıtlarını yaptı. Bakan Baybars’a milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Gülşah Manavoğlu, Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers de eşlik etti.

Kayıtlar kapsamında Lefkoşa Mahkemeler Binası önünde yargı çalışanları ile bir araya gelen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gösterilen desteğe teşekkür etti. Başkan Harmancı bölgede bulunan Lefkoşa’nın simgeleşen esnafları ile de görüşerek kayıt sonrasında maratonda yer alacakları numaraları kendilerine verdi.

Kayıtlar LTB önünde yapılıyor

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu kayıtları 26 Ekim itibarı ile başladı. 4 kilometre (Halk Koşusu), 10 kilometre ve 21 kilometrelik (Yarı Maraton) olarak 3 kategoride koşulacak maraton kayıtları LTB önünde kurulan kayıt masasında yapılıyor.

LTB önünde devam eden maraton kayıtlarına kısa süre içerisinde yoğun ilgi gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı. Ülkenin her bölgesinden gelen yurttaşlar hem sağlıklı bir gün geçirmek, hem de Paylaşım Mutfağı’na katkı koymak için kayıtlarını yaptırdı.

4 km, 10 km ve 21 km için kayıtlar hafta içi 09.00-17.00 arasında ve 3 Kasım Cumartesi 08.00-13.00 saatleri arasında devam edecek. 4 km halk koşusu için 10 Kasım’da 08.00-17.00 saatleri arasında ve maraton günü saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek. 10 ve 21 km için kayıtlar 9 Kasım Cuma saat 17.00’de tamamlanacak.

10 ve 21 km ye kayıt yaptıracak olanlar, kayıtlara gelirken yanlarında kimlik kartı veya kimlik kartı fotokopisi getirmeleri gerekiyor. 21 kilometre kategorisine 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilirken, 10 kilometreye en az 16 yaşındakiler katılabilecek.

Katılım ücretleri 4 km için 20 TL, 10 km için 30 TL ve 21 km için 50 TL olarak belirlenen maraton ile ilgili katılımcılar her türlü bilgiye www.lefkosamaratonu.com adresinden,0533 833 3111 ve 0533 835 1222 numaralı telefonları arayarak veya Whatsapp/Viber’dan mesaj atarak ulaşabiliyor.

Maraton günü tüm önlemler alınacak

Maraton boyunca 4 kilometre için tüm yollar, 10 ve 21 kilometre için ise polis ve zabıta kontrolünde güzergah yolları kapatılacak. Acil bir durum olması halinde 0533 831 5333 ve 0533 827 6555 numaralı telefonlardan organizasyon komitesine ulaşılabilecek. Maraton boyunca acil durumlar için, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden ambulanslar hazır bulundurulacak.

Ülkenin en büyük organizasyonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’nda 100’ü aşkın LTB personeli, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Atletizm Federasyonu ile işbirliği içerisinde çalışacak.