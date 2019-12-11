“Maraş’taki Evkaf malları zaman aşımına uğradı”

Vakıflar ve Maraş meselesi ile ilgili değerlendirmede bulunan CTP Milletvekili Doğuş Derya, ‘Vakıf Maraş malıdır’ iddiasında gerçeklik payı olmadığını söyledi. Ülkenin şer’i hukukla değil seküler yasalar ile düzenlendiğini söyleyen Derya, şer’i hukukta dahi zaman aşımının geçerli olduğunu, KKTC’de vakıf mallarında zaman aşımı süresinin 36 yıl olduğunu belirtti. Derya, Maraş’taki Evkaf mallarının zaman aşımına uğradığını söyleyerek, çeşitli kaynaklardan yaptığı alıntıları aktardı.

Vakıflar’ın bu zaman aşımı konusunu gizlediğini söyleyen Derya, Vakıflar İdaresi’nin araştırmacıların arşivlere girmesine izin vermediğini, doğru bilgilerin gün ışığına çıkmasını engellediğini ifade etti. Derya, Başbakan’dan bu araştırmalara izin verilmesi için inisiyatif almasını istedi.

Denktaş’ın yıllar önce Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi taahhüdünü verdiğini söyleyen Derya, “Onun aklı kesmez miydi milyonlar harcayarak ‘Vakıf malıdır’ desin bugün yapanlar gibi?” diye sordu.

Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Derya, gerçeğin ortada, konunun da insani ve kırılgan olduğunu kaydederek bu konudan dolayı acı duyan kişiler bulunduğunu ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mülkiyet haklarına değinen Derya, mülkiyet haklarının önemine işaret etti.

“Maraş’ı Las Vegas yapmayı kararlaştırırken kiminle görüştünüz?”

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun mülkiyet konusunu değerlendirmek üzere kurulduğunu, AİHM tarafından iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini, mülkiyet ihlalini giderecek üç yolu belirleyecek kurum olduğunun kabul gördüğünü dile getiren Derya, komisyona başvurular ve ödenen miktarları anlattı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nda Maraş ile ilgili başvuruların beklediğini söyleyen Derya, sorunun çözülmemesi halinde Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda kabul gören bir kurumu olan TMK’nin zemininin zayıflatılacağını belirtti.

“Maraş’ı Las Vegas yapmayı kararlaştırırken kiminle görüştünüz?” diye soran Derya, hükümetin geleceği belirleyen kararlar alırken bunların Meclis’te görüşülmesi gerektiğini unutmamasını istedi.

Derya, Şiddete Müdahale Birimlerinin ilçelere yaygınlaşmasına yönelik adım atılması talebinde de bulundu.

CTP milletvekili Doğuş Derya, kamu reformu ve Vatandaşlık Yasası konusunda hükümeti eleştirerek, bu yasanın neden geçmediğini sordu.