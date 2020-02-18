“Maraş’ta hassas davranılmalı”

CTP Milletvekili Asım Akansoy da “Kıbrıs Sorunu ve Maraş Bağlamı” başlıklı konuşma yaptı.

Akansoy, bu konuda bir dizi tartışma yaşandığını ve konuşulması gereken çok şey olduğunu ifade ederek, 22 Eylül’de Ankara’da başlayan sürecin halkın yüzde 65’lik tavrından tamamen farklı olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş’ta düzenlenen toplantıda Güvenlik Konseyi’ne çok ters düşmeyecekleri vurgusunun yapılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Akansoy, Bakanlar Kurulu’nun açılacağı kararı üzerinden tartışmaların sürdüğünü söyledi.

Akansoy, Dışişleri Bakanı’nın daha önce “açacağız demedik envanter sayacağız” dediğini hatırlatarak son yapılan açıklamaların ardından bu açıklamanın da yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ın özel statüsüne dikkat edin şeklinde açıklamalar yaptığını da anımsatan Akansoy, bu açıklamalara bir dizi örnek verdi.

Akansoy, uluslararası hukuktan elde edilenleri kaybetmemek için hassas davranılması gerektiğini söyleyerek, Taşınmaz Mal Komisyonu’yla birlikte hareket edilmesini önerdi.

Akansoy, Vakıflar İdaresi’yle ilgili iddiaların da yapılan açıklamalarla ortadan kalktığını söyledi.

Maraş’ın 5 milyar Euro ve 5 yıllık zaman dilimiyle eski haline gelebileceğinin söylendiğini hatırlatan Akansoy, “Bu Maraş macerasının bedelinin büyük olacağını düşünüyorum. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımlar umarım elimizden gitmez” dedi.

Akansoy, daha aktif siyaset yapılması ve hak ve çıkarlar konusunda ortak hareket edilerek yol alınması gerektiğine inandığını kaydetti.

Töre: “Maraş’ta yeniden fareler değil insanlar yürüsün”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Ortadoğu ve Doğu Akdeniz” başlıklı konuşma yaptı.

BM Güvenlik Konseyi’nin bu bölgeyle ilgili ekonomik çıkarları doğrultusunda açıklama yaptığını ifade eden Töre, gerçekler görülmediği sürece Türkiye’nin de KKTC’nin de kendi kararlarını üretmek zorunda kaldığını söyledi.

“Maraş’ta yeniden fareler değil insanlar yürüsün” diyen Töre, Maraş’ta bir de “Mavi Vatan” olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Suriye’nin BM Güvenlik Konseyi yüzünden bugünkü haline geldiğini savunan Töre, Maraş’ın açılması halinde uluslararası hukukun da uygulanacağını ve bu süreç için bir dizi formül bulunabileceğini söyledi.

Denizlerdeki yetki alanının da KKTC tarafından kullanılması gerektiğini dile getiren Töre, geçmişte yapılan kapsamlı anlaşmanın nasıl bozulduğunu ve yaşananları anlattı.

Rumların Annan Planı’na evet demiş olması halinde bugün kapalı Maraş diye bir sorun olmayacağını, kendilerinin de haklarını arayamayacağını savunan Töre, “Allah şaşırttı bu Rumları da yoksa biz tüm haklarımızı kaybedecektik” dedi.

Maraş’ın açılması sürecinde uygulanabilecek formüllere de değinen Töre, Cumhurbaşkanı Akıncı ve bazı siyasilerin kime hizmet ettiğinin anlaşılamadığını, KKTC’nin menfaatlerini koruyan bir tavırları olmadığının görüldüğünü iddia etti.

“Herkes kendine çeki düzen verecek, burada devlet vardır” diyen Töre, Maraş konusunda atılan adımların çok yerinde olduğunu ve devam etmesi gerektiğini belirtti.

“İlk adım askeri bölge konumundan çıkarmak olmalı”

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Oğuzhan Hasipoğlu ilk atılması gereken adımın Maraş’ı askeri bölge konumundan çıkarmak olduğunu söyledi.

Meclis Genel Kurulu toplantının son bölümünde, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Maraş Açılımı” başlıklı konuşma yaptı.

Kapalı Maraş’ın dünkü Genel Kurul’da bayağı tartışıldığını, bugün de konuyla ilgili bilgi vermek istediğini söyleyen Hasipoğlu, Maraş’ta yapılan toplantının açma kararı içermediğine işaret ederek yıllardır Maraş konusunda yapılan önerileri ve çalışmaları özetledi.

281 başvurudan 87’si tazminat aldı, diğerleri iade talep etti

Hasipoğlu, 6 kez reddedilen önerilerin sahibi olan Kıbrıs Türk tarafının artık bekleyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek, 1984’te alınan kararda yasal sahiplerine iade kararı olduğunu, 281 kişinin de başvuru yaparak, 87’sinin tazminat, diğerlerinin iade talebinde bulunduğunu açıkladı.

Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun sulh protokolü imzalaması halinde ihtilaf konusu yapılacak bir şey kalmayacağını belirterek, bu adımların uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

“İlk adım askeri bölge konumundan çıkarmak olmalı”

İlk atılması gereken adımın Maraş’ı askeri bölge konumundan çıkarmak olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bu yönde atılan adımla iade yolunun da açılmış olacağını söyledi.

Güneyin ortak herhangi bir adım atmadığını, bunun yanında her ortak konuyu, varılacağı varsayılan anlaşmaya aktardığını kaydeden Hasipoğlu, artık bekleyen bir politikanın olamayacağını belirtti.

Toplantıya çağrılmayanların Maraş konusunda nasıl bir adım attığını ya da niye adım atmadığını sorgulayan Hasipoğlu, bundan böyle beklemeyeceklerini kaydetti.