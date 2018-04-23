- 18 Nisan’da tutuklanan gençlerin 2’si Letonyalı birinin de Polonyalı olduğu, Perşembe günü yeniden yargı huzuruna çıkarılacakları kaydedildi.

- Güneye gelen 3 gencin, askeri bölgede fotoğraf çekmenin yanı sıra, Kapalı Maraş’taki bazı evlerden de eşya topladığı iddia edildi.

- KKTC Polis Basın Subaylığı söz konusu kişileri “güneyde sakin” diye açıklarken söz konusu kişilerin Letonya ve Polonya uyruklu oldukları belirtildi.

Kapalı Maraş’ta ‘birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, fotoğraf çektiği’ iddia edilen isimlerinin baş harfleri K.W.M.(K-21), R.O. (E-24) ve V.F. (E-21) olan 3 üniversite öğrencisi tutuklandı.

18 Nisan’da tutuklanan gençlerin 2’si Letonyalı birinin de Polonyalı olduğu, Perşembe günü yeniden yargı huzuruna çıkarılacakları kaydedildi.

Güneyden kuzeye geçen 3 gencin, “askeri bölgede” fotoğraf çekmenin yanı sıra, Kapalı Maraş’taki bazı evlerden de eşya topladığı iddia edildi.

Olayın ardından Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın girişim yaptığı, Polonya Büyükelçiliği ile de görüştüğü belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kanal Sim canlı yayında “Kapalı Maraş’a girip fotoğraf çektiği için 3 kişinin duruşmasının Salı günü yapılmasını bekliyoruz” dedi.

“Olay basit bir olay değil” iddiası doğrulanmadı

Kimi internet siteleri “olayın bölge dışından basit bir fotoğraf çekme olayı olmadığı, 3 kişinin Kapalı Maraş’taki askeri alana izinsiz giriş ve bazı evlerden eşya da topladığını” iddia etti ancak bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmadı.

Söz konusu bilgilere göre söz konusu üç kişinin Kapalı Maraş’taki telleri ayırıp yasak bölgeye girdiği ve orada bulunan bazı evlerden hatıra amaçlı anahtarlık gibi eşyalar toplandığı, bunların da çekilen 30’dan fazla fotoğraftan açıkça görüldüğü kaydedilirken, bazı fotoğrafların ise ‘Askeri Yasak Bölge-Fotoğraf Çekmek Yasaktır’ tabelalarının altında olduğu iddia edildi.