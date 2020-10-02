Maraş’ta COVID- 19 paniği

YENİDÜZEN - Özel

Mağusa Maraş Bölgesi’nde bir marketin çalışanında Covid- 19 tespit edildiği ileri sürüldü, Lala Mustafa Paşa Bölgesi Muhtarı Seydali Haksever, iddiayı doğruladı. Muhtar, marketin kapanmamasının ise bölgede endişe yarattığını belirtti.

Elde edilen bilgiye göre market çalışanı tedavi altına, ailesi de karantinaya alındı.

Faaliyette olan marketin kapatılmaması ise bölgede endişe yarattı.

Bir ilkokulun karşında bulunduğu belirtilen market sahibinin eşinin de 20 gün önce pozitif çıktığı öğrenilirken, o dönemde marketin kapatıldığı ve yaklaşık 15 gün önce yeniden faaliyete girdiği öğrenildi.

Haksever: “Dün 6 yaşlarında bir çocuk daha alındı”

Lala Mustafa Paşa bölgesi muhtarı Seydali Haksever, YENİDÜZEN’e konuştu. Haksever, market çalışanının pozitif çıktığını doğrularken, çalışanın çocukları ile oynadığı tespit edilen 6-7 yaşlarında bir çocuğun dün karantinaya alındığını belirtti.

“Market açık kapatılmadı”

Marketin açık olduğunu kaydeden Haksever, Maraş bölgesine test yapılmadığını ve tedirgin olduklarını söyledi. Herkesin korku içinde olduğunu ifade eden Muhtar Seydali Haksever, marketin kapalı olduğu dönemde ilaçlama yapıldığını ama şu an yapma imkanı olmadığını belirtti.