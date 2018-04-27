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Maraşlı gözyaşlarıyla uğurlandı

Maraşlı gözyaşlarıyla uğurlandı

Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı - Geçitkale arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 60 yaşındaki Hasan Maraşlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 

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Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı - Geçitkale arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 60 yaşındaki Hasan Maraşlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Maraşlı, kılınan ikindi namazının ardından Görneç mezarlığına defnedildi.

 

Fotoğraf: Fehime Alasya 

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