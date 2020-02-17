Geçtiğimiz haftalarda Maraş’la ilgili envanter çalışması yapılacağının söylediğini anımsatan CTP Milletvekili Asım Akansoy, Başbakan’ın ‘açılacağına ilişkin’ söylemlerde bulunurken, Başbakan Yardımcısı’nın ‘envanter çalışması yapılacağı’ düzeltmesi yaptığını hatırlattı.

O günden bu yana Hükümet’in Maraş’la ilgili tutumunu ‘gayrı ciddi’ bir hal aldığını ifade eden Akansoy, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen sonrasından 5’li konferans beklentisini de anımsattı, kim kazanırsa kazansın BM Parametreleri çerçevesinde sorunun çözümü için masaya oturulacağının da altını çizdi.

Maraş’la ilgili BM Güvenlik Konseyi Sözcüsü’nün açıklama yapmak durumunda kaldığını ve BM Kararları dışına çıkılmaması çağrısı yaptığını hatırlatan Akansoy, kapsamlı çözüme zarar verecek adımlar atılmaması gerekliliğine vurgu yaptı.

Atılacak hamlelerle dikkat edilmesi ve uluslar arası hukukun dışına çıkılmaması gerektiğine dikkati çeken Akansoy, var olan pozisyonumuzu geriye götürülmemesinin önemine değindi.

Maraş konusunda Hükümet kanadından çok dengesiz, çelişkili açıklamalar yapıldığına işaret eden Akansoy, “Biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Tüm dünyanın bizi dinlediği Maraş konusunda söylemlerimize dikkat etmeliyiz” dedi.

‘O sizin provokasyonunuz’

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yerinden ‘yani Rumların keyfini mi bekleyeceğiz’ sözlerine ise Akansoy, ‘O sizin provokasyonunuz’ yanıtını verdi.