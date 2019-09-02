"Maraş'ın açılmasını destekliyoruz"

Halkın Partisi (HP) Mağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan, yaptığı yazılı açıklamada Maraş’ın statüko sembolü olmasına son verecek ve Mağusa şehriyle bütünleşecek böylesi bir adımın atılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Canatan, açıklamasında İzlenecek yol haritasının belirlenmesi için envanter çalışmasının ivedilikle, teferruatlı biçimde yapılıp tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Burada önemli bir unsurun da mülkiyete dair haklara halel getirmemek olduğunu vuregulayan Canatan, binaların alt yapının durumunun belirlenmesininin ardından bir yol haritası ortaya çıkacağını ifade ettti

Canatan, Maraş’ın yeniden hayat bulmasının başta turizm olmak üzere birçok alana katkı sağlayacağını da vurguladı.