Maraş’a Hamitköy darbesi: 2-1

STAT: Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Enver Kalkın, Ali Akçınar

HAMİTKÖY: Kemal, M. Arnavut, Mahmut (Dk.77 Onurcan), Özgür Ongun, Rağıp, Salih, Agit, Çağan (Dk.84 Latif), H. Çıdamlı (Dk.46 Reşit), Necati, Yasin

MARAŞ: Volkan, Orhan, Reşat, Aziz, Süleyman, Hasan Büke (Dk.75 H. Şemmedi), Selçuk, Olgun, Doğan (Dk.60 M. Köleli), Ogün, Yunus (Dk.65 Onur)

GOLLER: Dk.69 ve 73 Özgür Ongun (Hamitköy) – Dk.45 Reşat Özbilgen (Maraş)

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 12’nci hafta mücadelesinde Hamitköy ile Maraş karşı karşıya geldi. Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf alt sıralardan kurtulma çabası veren Hamitköy oldu. Lig lideri Merit A. Yeşilova’nın kazandığı haftada ardaki puan farkının açılmamasını isteyen ikinci sıradaki Maraş, maçta Reşat ile öne geçmesine rağmen Hamitköy Özgür Ongun’un iki golü ile maçı galibiyetle tamamladı. Bu sonuçla Maraş liderin 5 puan gerisinde 21 puanda haftayı tamamlarken Hamitköy 16 puanla haftayı 8’inci basamakta sonuçlandırdı.

Fotoğraf: Burhan Gürkan