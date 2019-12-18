Maraş ve Kırklar 27 Ocak'a ertelendi

Avukat Achilleas Demetriades tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Ankara’nın talebi üzerine, Kırklar (Tymbou) ve Kapalı Maraş (Varoşa) bulunun Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili tarafların kendi düşüncelerini sunmak için 27 Ocak 2020 tarihine kadar erteleme kararı verdi.

“Bir kaç gün önce AİHM her iki konu üzerine görüşlerini sunmak amacıyla 27 Ocak 2020’ye kadar yeni bir uzatmaya gittiğini haber verdi” diyen Demetriades daha önceki uzatmanın 16 ve 17 Aralık’a kadar olduğunu hatırlattı.

Söz konusu davalar, Avukat Achilleas Demetriades tarafından ilerletilen “Türkiye’ye karşı K.V. Mediterranean Tours Limited” ve “Türkiye’ye karşı Theodora Panagi ve Evdoksia Shiartou” davalardır ve kullanım kaybı nedeniyle tazminat başvurusudur. İlk dava ve Kapalı Maraş bölgesiyle bağlantılı olup burada ilgili taraf olarak Evkaf görülmektedir.