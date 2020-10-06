‘Maraş sahil şeridi açılacak’

Ankara’da Kapalı Maraş (Varosha) sahilinin Perşembe günü açılacağı açıklandı. KKTC Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve tüm Kıbrıs kararı televizyondaki canlı yayından öğrendi.

Tayyip Erdoğan – Ersin Tatar buluşmasından beklendiği gibi Maraş açıklaması da çıktı.

Başbakan Ersin Tatar, Perşembe gününden itibaren “Kapalı Maraş” (Varosha) sahilinin halka açılacağını belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, canlı yayında Erdoğan’a yönelik, “Demokrasi ve Kennedy Caddeleri ile sahil şeridinin açılması için talimatlarınızı bekliyoruz” dedi.

Erdoğan, belirledikleri planda birkaç gün içinde asfaltlama çalışmalarının bitirileceğini söyledi. Maraş’la ilgili dün ‘kritik’ bir adım atıldı, Ankara’dan mesaj verildi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönettiği sunumda, “açılacak bölgede hiçbir özel mülk bulunmadığı” söylendi, “mülkiyet hakkına saygı gösterildiği” savunuldu. Maraş’la ilgili Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başşeri ve GKK Komutanı Zorlu Topaloğlu da Maraş’tan açıklama yaptı. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi ile Maraş içinde hazır bekleyen iş makineleri de gösterildi.

Kapalı Maraş’ın (Varosha) tartışmasız şekilde Kuzey Kıbrıs toprağı olduğunu belirten Ersin Tatar, “Yol haritamız doğrultusunda ilk somut adımı atıyoruz, kıyı bölgesini halkımıza açıyoruz” dedi. Tatar, perşembe günü halkın Maraş sahilinden faydalanacağını belirtti.

“Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz” diyen Tatar’dan sonra Erdoğan söz aldı, “Bu güzel gelişme için tüm Kıbrıs Türk halkını tebrik ediyorum” dedi. “Biliyoruz bu karar birçok yerleri rahatsız edecektir” diyen Erdoğan, bugüne kadar hep kendilerinin sabrettiğini, bu sabrın karşılığını alamadıklarını söyledi.

Erdoğan, Annan Planı sürecini de anımsattı, Kuzey Kıbrıs’ın Avrupa Birliği dışında tutulduğunu söyledi. “Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm ihtimali kalmadığını” öne süren Recep Tayyip Erdoğan, hayaller yerine gerçeklerle adım atacaklarını, “Maraş’ı halkınızın insiyatifine kurma kararınızı tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan, Tatar’dan farklı olarak teknik bilgi de verdi, açılacak bölgede hiçbir özel mülk bulunmadığını söyledi, o nedenle mülkiyet hakkına saygı gösterildiğini de belirtti.

Maraş'ın kıyı şeridinin açılacağının açıklanmasının ardından, bu kez Mağusa'ya bağlanıldı. Mağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve GKK Komutanı Zorlu Topaloğlu'na söz verildi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi ile Maraş içinde hazır bekleyen iş makineleri de gösterildi.

Perşembe sabahı itibarıyla Maraş'ta 'seferberlik' ilan edilip bir iki gün içerisinde oradaki çalışmaların tamamlanacağını açıklayan Erdoğan, hayırlı olsun dileklerini de belirtti.