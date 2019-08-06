“Maraş kavga vesilesi yapılacak bir konu değil”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş’ta, diyalog, çok yanlı diplomasi ve akıl yoluyla, hem kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin yaratılmasına hem de kapsamlı çözümün zorlanmasına hizmet edecek bir çözüm üretmek mümkündür” dedi.

Erhürman sosyal medya paylaşımında “Enerjimizi bu çözümün üretilmesine harcamak gerekir” diyerek şunları yazdı:

“Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de uluslararası toplumla kavga vesilesi yapılacak bir konudur. Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş’ta, diyalog, çok yanlı diplomasi ve akıl yoluyla, hem kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin yaratılmasına hem de kapsamlı çözümün zorlanmasına hizmet edecek bir çözüm üretmek mümkündür. Enerjimizi bu çözümün üretilmesine harcamak gerekir”