“Maraş ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmeli”

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, Maraş (Varoşa) bölgesiyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Burić, resmi özel internet sitesinden yaptığı açıklamada, Maraş plajı ve kıyısının açıldığı haberlerinden derin endişe duyduğunu ifade etti.



Avrupa Konseyi Genel Sekreteri şöyle dedi:

“Bu konudaki BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmeli, diyalog başlamalıdır.”

“Bu konudaki tek taraflı girişimler yapıcı değildir dolayısıyla bunlardan kaçınılmalıdır.”

“Avrupa Konseyi diyalog için BM gözetimindeki çabaları desteklemeye hazırdır.”