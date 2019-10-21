Yüksek Mahkeme: "Maraş için 1974 tapu kayıtları esas alınır"

Yenidüzen

Maraş (Varosha)’ya yönelik yeni bir gelişme yaşandı, Yüksek Mahkeme “Taşınmaz Mal Komisyonu, Maraş meselesinde karar alırken 1974 tapu kütüklerini esas alır, bunun öncesinde herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını sorgulama yetkisi yoktur” kararı verdi.



YENİDÜZEN’in Avukat Murat Metin Hakkı’dan aldığı bilgiye göre, Maraş’taki Argo Hotel’in sahibi Akinita I. TH. Ioannou & Yi Limited’in “istinaf başvurusu” dün sonuçlandırıldı.

Narin Ferdi Şefik başkanlığında, Yargıç Ahmet Kalkan ve Yargıç Gülden Çiftçioğlu’nun gerçekleştirdiği oturumda, Yargıtay olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme'nin çoğunluk kararını Başkan Narin Ferdi Şefik açıkladı.

Kapalı Maraş'taki 1472 parselin Abdullah Paşa Vakfı'na ait olduğunu tespit eden 2005 tarihli Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nin kararının bertaraf edilmesi ve uygulanmasının yasaklanmasına dair “istinaf” başvurusu oybirliği ile reddedildi ancak çoğunluk kararı, asker kontrolündeki Maraş’a yönelik farklı gerekçelerle önemli bir tespitte bulundu.

Avukat Metin Murat Metin Hakkı’ya göre, Başhâkim Narin F. Şefik ve Ahmet Kalkan, çoğunluk kararında “Taşınmaz Mal Komisyonu, Maraş meselesinde karar alırken 1974 tapu kütüklerini esas alır, bunun öncesinde herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını sorgulamaya yetkisi yoktur” görüşünü ortaya koydu.

Buna karşı Gülden Çiftçioğlu'nun kararında ise Evkaf’ın iddialarının da Taşımaz Mal Komisyonu nezdindeki işlemlerde dikkate alınması gerektiği ve başvuranlar taşınmazlarla ilgili hak elde ederken ''ahkam-ül evkafa'' aykırılık olup olmadığının de incelenmesi gerektiği belirtildi.



Neler olmuştu?



Mağusa Kaza Mahkemesi, 2005 yılında aldığı bir kararla tespitte bulunmuş, Maraş’ta yer alan 1472 parsel taşınmazın Abdullah Paşa Vakfı’na ait olduğunu ve İngiliz İdaresi’nin bu malları usulsüz olarak dağıttığını belirtmişti.



Yüksek İdari Mahkemesi de 2016'da aldığı bir kararla, “Mağusa Kaza Mahkemesi'nin 2005'teki kararı yürürlükte olduğu sürece Taşınmaz Mal Komisyonu dahil tüm resmi makamları bağlamaktadır” görüşünü ortaya koymuştu.

Kıbrıslı Rum tescilli “K.V. Mediterranean Tours Ltd” şirketi bu karar sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak, “Taşınmaz Mal Komisyonu, Mağusa Kaza Mahkemesi kararını tanıyarak, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi'ni davalara dahil etmekle birlikte Maraş konusunda etkin ve fiili çare üretme olanağını yitirmiştir” iddiasında bulunmuştu.



2017 Mayıs’ında ise Maraş’taki Argo Hotel sahibi başka bir şirket, Yargıtay olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme’ye başvurarak, Mağusa Kaza Mahkemesi kararının iptali ve uygulamanın yasaklanmasını istedi.



Tek yargıçlı oturum yapan Yüksek Mahkeme, bu başvuruyu reddetti, “başvuru ehliyetini yeterli bulmadı.”

İlgili kararda “KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesi altındaki mülkiyet rejiminin sorgulanamayacağı”na dikkat çekildi.



Bu kararın “istinafı” için başvuru yapıldı. Duruşması 4 Şubat 2019'da yapılan istinaf reddedildi ancak, Yüksek Mahkeme önemli bir tespitte bulundu.