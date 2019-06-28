Maraş eyleminde ELAM’cılar olay çıkarttı

Kapalı Maraş’ın “eski sakinlerine iadesi” için yapılan eylemde gerginlik yaşandı, ELAM olay çıkardı. Kimi Kıbrıslı Türklerin de destek verdiği eylemde, ELAM üyesi fanatikler olay çıkardı.

Konuşmalardan sonra “Kıbrıslı Türkler de aramızda” anonsunun yapılmasıyla bir grup ELAM’cı gerginliğe neden oldu, eylemdeki diğer katılımcıların Kıbrıslı Türklerle dayanışması ise dikkat çekti.

ELAM’cılara tepki gösteren Kıbrıslı Rumlar “Katil EOKA B” sloganıyla olay çıkartanları eylem alanından uzaklaştırdı.