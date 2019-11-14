Maraş bilmecesi

Başbakan Ersin Tatar, FOX TV konuğu olarak, sunucu İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı, “Maraş'ın 2020 sonunda gündeme geleceğini” belirtti. Tatar, Küçükkaya’nın “Kapalı Maraş’ı açacak mısınız?” sorusu üzerine, “Maraş konusu bizim hükümetimizin gündeme getirdiği bir konudur. Maraş bölgesinin mutlaka açılması gerekir çünkü 45 yıldır kapalı durumdadır. İnsan hakları bakımından, eski sahiplerinin bölgeye dönmesi BM’nin de destekleyeceği bir durumdur. Eski sakinlerin, Vakıfların, Rumlar ve İngilizlerin (bölgede) hakları vardır” dedi.

Küçükkaya’nın “Peki Maraş açılacak mı?” sorusunu irdelemesi sonrası Tatar, “konunun 2020 sonunda gündeme geleceğini” söyledi ve sonrasında da bunu yineledi.

Erhürman: Cumhurbaşkanı ile bir istişare var mı?

Tatar’ın bu açıklaması üzerine sosyal medyadan açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Sayın Başbakan Maraş'ı 2020'nin sonunda açmayı hedeflediklerini söylemiş bu sabah. Ortada nasıl bir program/plan var? Mülkiyet sorunu nasıl hallediliyor? BM ile herhangi bir istişare var mı? İçeride, Meclis ile ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bir istişare var mı? Maraş gibi ciddi bir meselenin çok daha ciddi bir biçimde ele alınması gerekmiyor mu?” diye sordu.