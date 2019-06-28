Maraş açılacak mı?

Geçen hafta çiçeği burnunda hükümetimiz Maraş konusunda bir karar aldı. Hükümet sözcüsü Dışişleri Bakanı Özersay kararı açıklarken “hükümetimiz Maraş’ta uluslararası uzman kuruluşlardan destek alarak envanter sayımı yapılması kararını aldı” dedi.

Bir gün sonra hükümetin büyük ortağı UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ise bir Türkiye gazetesine verdiği demeçte “Maraş’ı kısa sürede yeniden Las Vegas yapacağız” dedi.

Başbakan ve yardımcısısndan gelen bu iki farklı açıklama kafaları karıştırdı. Üstelik hükümet bu kararı kendi başına alarak kamuoyuna açıkladı. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs müzakerelerini yürüten seçilmiş lideri bu konuda bilgilendirilme gereği bile duyulmadı.

Nihayet dün Başbakan ve yardımcısı saraya giderek gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi. Bu elbette geç kalınmış bir bilgilendirme idi.

Üstelik Cumhurbaşkanı Akıncı bu görüşmeden sonra hem başbakan, hem de dışişleri bakanının yaptıkları açıklamalarda söyledikleri sözleri eleştiren bir açıklama yaptı. Maraş konusunda bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten Tatar ve Özersay’ın açıklamaları ardından konuşma yapan Akıncı, "Cumhurbaşkanlığı bu gibi konularda bilgi verilecek bir makam değil, onun başkanlığında karar üretilebilecek bir makamdır" dedi.

Anlaşılan bu tartışmalar bir süre daha devam edecek. Yeni hükümet bu ülkede işlerin nasıl yürüdüğü konusunda biraz daha dikkatli olmalıdır. Yoksa biryerlerden alınan işaretle işlerin yürüdüğü sanılıyorsa bu ülkeye fayda sağlayacak adımlar atılamaz.

Sayın Tatar bir adım daha atarak kapalı Maraş’ı Türk yönetiminde açacağını söyledi. Özersay ise hemen kendi başbakanını yalanlama gereği duydu. Özersay “Biz Maraş’ı açma kararı almadık, sadece envanter sayımı yapma kararı aldık” dedi.

Acemiler ordusu ne yapmaya çalıştığını bile bilmiyor. Halbuki yapılması gereken eğer bu konuda adım atılacaksa bunu kamuoyuna açıklamadan önce cumhurbaşkanı ile, sonra muhalefet partileri ve hayatta olan eski cumhurbaşkanları ile iştişare etmek ve bu konuda ortak bir karar alarak cumhurbaşkanını dışlamadan hep birlikte kamuoyu ile paylaşmaktı.

Bu yapılmadığı gibi aceleyle yapılan açıklamalarda biri başka, öteki başka söyleyerek bir çuval inciri berbat ettiler.

Kapalı Maraş’ta envanter sayımı uzmanlarla birlikte yapılmalıdır. Bunun için cumhurbaşkanının liderliğinde BM ile birlikte hareket edilmeli. BM uzmanlarından destek alınmalıdır.

Bu yapıldığı zaman gerek şehircilik, gerekse çevre bakımından 1974 öncesi yasal mevzuata uygun, ama bugün artık geçersiz olan mevzuatla yapılan yapılaşmayı belki de tamamen ortadan kaldıracak ve yeni bir vizyonla iki toplumun ortak hizmetine sunulacak bir yeniden yapılanma mümkündür.

Bu anlamda ülkemizde uzman kuruluş olarak benim de üyesi olduğum ve bünyesinde bütün mühendis ve mimarların olduğu Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır diye düşünüyorum.

BM’den gelecek uzman kişilerin yanına ülkemizden de KTMMOB’nin görevlendireceği uzmanlar da dahil edilerek 45 yıldır ölüme terkedilen Maraş’ta gerçek anlamda bir envanter sayımı yapılabilir.

Böyle bir envanter sayımı da ancak BM ile işbirliği içinde olunarak başarılabilir. Gerisi yalnızca tribünlere oynamaktır.