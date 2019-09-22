Mağusa bölgesinde 12.45 sularında çıkan yangında dumanlar göğe yükseldi. Yangının Mağusa’da İkibuçuk Mil Yolu’nun Tır Parkı arkasında, Taşkın Gümüştaş'a ait marangoz atölyesinin dış kısmında çıktığı belirtilirken, sebebinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Yangında atölye, içerisindeki bazı eşyalar ve makineler ile atölye dışında park halindeki salon araç,

motosiklet, akülü scoteer ve hurdalık malzemeler tamamen yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgide yangın sonucu, Gümüştaş’a ait marangoz atölyesi ve içerisindeki marangoz makineleri ile aletleri, atölyenin dış kısmında tamir maksatlı park halinde bulunan bir adet salon araç tamamen yanarken, bir adet kepçenin (şironun) kabin kısmı ile iki lastiği kısmen, henüz sahibi tespit edilemeyen bir adet 50 cc'lik motosiklet, bir adet akülü scoteer ve hurdalık malzemeler tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay anları sosyal medyaya video ile yansıdı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide şu ifadeler yer aldı:

Bugün saat 12:45 sıralarında, Mağusa'da ikibuçuk mil yolunun tır parkı arkasında bulunan Taşkın Gümüştaş'a ait marangoz atölyesinin dış kısmında henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu, söz konusu şahsa ait çinkodan mamul marangoz atölyesi, içerisinde bulunan marangoz makineleri ile aletleri, atölyenin dış kısmında tamir maksatlı park halinde bulunan adi edilene ait bir adet salon araç tamamen, bir adet kepçenin (şiro) kabin kısmı ile iki lastiği kısmen, henüz sahibi tespit edilemeyen bir adet 50 cc'lik motosiklet, bir adet akülü scoteer ve hurdalık malzemeler tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf - Görüntü: Sosyal Medya / (Rüya Bayraktaroğlu)