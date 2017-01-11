Mapfree uzatmalarda fişi çekti: 78-68
Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde Mapfree, LAÜ’yü mağlup etti
Eren ŞİŞİK
Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde 7.haftada Mapfree ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) kozlarını paylaştı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Mapfree maçı uzatmalar sonucunda 78-68 kazandı. Mapfree takımında Angelo Warner 38 sayılık performansıyla maça damga vurarak maçın kazanılmasında önemli rol oynarken, Hikeem Champaigne 16 sayıyla oynadı. LAÜ takımında yeni transfer Darko Cohadarevic 21 sayıyla oynarken, Daishan Knight’ın 32 sayısı takımının kazanması için yeterli olmadı.
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SALON: Atatürk Spor Salonu
HAKEMLER: Nusret Sırdar, Hatice Ersözlü
MAPFREE: Mustafa Öksüzoğlu (3), Angelo Warner (38), Özer Bükülmez, Sercem İnancı (5), Mustafa Rıfkı (4), Hakan Özkan (2), Bojan Petrovic (6), Burak Karabiber, İsmail Kayapınar, Berk Beyaz, Hikeem Champaigne (16), Hasan Olkan (4)
LAÜ: Batuhan Akçın, Daishan Knight (32), Adnan Naneci (4), Darko Cohadarevic (21), Mehmet Ali Erdenay, Kemal Sanıvar (2), Benon Selengin (3), Aytaç Çavuş, Filip Pajevic (6), Hüseyin Çağsın, Hasan Engelkıran, Nevzat Nasıroğlu
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