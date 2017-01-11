Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde 7.haftada Mapfree ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) kozlarını paylaştı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Mapfree maçı uzatmalar sonucunda 78-68 kazandı. Mapfree takımında Angelo Warner 38 sayılık performansıyla maça damga vurarak maçın kazanılmasında önemli rol oynarken, Hikeem Champaigne 16 sayıyla oynadı. LAÜ takımında yeni transfer Darko Cohadarevic 21 sayıyla oynarken, Daishan Knight’ın 32 sayısı takımının kazanması için yeterli olmadı.

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SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Hatice Ersözlü

MAPFREE: Mustafa Öksüzoğlu (3), Angelo Warner (38), Özer Bükülmez, Sercem İnancı (5), Mustafa Rıfkı (4), Hakan Özkan (2), Bojan Petrovic (6), Burak Karabiber, İsmail Kayapınar, Berk Beyaz, Hikeem Champaigne (16), Hasan Olkan (4)

LAÜ: Batuhan Akçın, Daishan Knight (32), Adnan Naneci (4), Darko Cohadarevic (21), Mehmet Ali Erdenay, Kemal Sanıvar (2), Benon Selengin (3), Aytaç Çavuş, Filip Pajevic (6), Hüseyin Çağsın, Hasan Engelkıran, Nevzat Nasıroğlu