Mapfree ‘Koop’ardı aldı: 88-102

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 4’üncü hafta mücadelesinde Koopspor, Mapfree’yi konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşma sonunda gülen taraf 14 sayı farkla Mapfree oldu. Yaşadığı antrenör değişimi sonrasında Mapfree, Orhun Mevlit yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış oldu. Bu sonuçla Mapfree ligdeki üçüncü galibiyetini alırken, Koopspor ikinci yenilgisini yaşadı.

Son periyotta maçı kopardı

Büyük çekişmeye sahne olan ve kalabalık bir seyirci kitlesinin takip ettiği karşılaşmanın ilk periyodu 25-19 Mapfree üstünlüğünde sonuçlandı. Kafa kafaya geçen ikinci periyotun son saniyelerinde Williams’ın kaydettiği 3’lükle Koop rakibi ile arasındaki sayı farkını 3’e indirirken Mapfree soyunma odasına 49-46 önde girdi. 67-65 Mapfree üstünlüğü ile geçen üçüncü periyodun ardından son periyotta Mapfree rakibi karşısında farkı açarak salondan 102-88 galip ayrıldı.

En skorer Means

Karşılaşmada Mapfree’den Tyrel Means kaydettiği 25 sayı ile en skorer isim olurken, takım arkadaşı Jordan Bedford da 21 sayı ile galibiyete katkı yaptı. Koopspor’dan Kindred ve Williams’ın toplam 40 sayılık pefrormansları ise takımlarının galip gelmesi için yeterli olmadı.

SALON: Necati Taşkın Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Hatice Ersözlü, Salih Işık

KOOP: Kercem İnancı, Kemal Taşçı, Mehmet Koroğlu, Tayfun Kuyan, Kaan Sütcü, Vedat Kayapınar, Andım Eryılmazlar, Joel Kindred, Enes Bulan, Derek Williams, Tuğberk Aybas, Berk Akcaba

MAPFREE: Tyrel Means, Jordan Bedford, Erinç Kuraner, Mert Aksun, Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı, Hakan Özkan, Aron Nwankwa, Bert Beyaz, Aral Bayraktar, Görkem Akdur, Hasan Özkan

PERİYOTLAR: 19-25, 46-49 (27-24), 65-67 (19-18), 88-102 (23-35)