Mapfree devire devire: 77-85

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Erkekler Ligi’nde ligin iki güçlü ekibi Mapfree ile Koopspor karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Mapfree takımı 85-77 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Mapfree’de Angelo Warner 27 sayı, Erdal Özirfanoğlu da 24 sayıyla maçı noktaladı. Maçın en skorer ismi ise 32 sayıyla maçı bitiren Koopsporlu Cliff Colimon oldu.

Hakan’dan kritik sayılar

Karşılaşma büyük bir çekişme içerisinde başladı. Maçın ilk periyodunda Mapfree takımında Hakan Özkan’ın bulduğu kritik sayılar takımına özgüven getirirken, Angelo Warner’ın da oyunda etkin bir rol üstlenmesi ipleri Mapfree’nin eline almasını sağladı. Koopspor takımında ise özellikle pota altındaki kötü geçen periyot, Cliff Colimon’un bulduğu dış şutlarla aşılabildi. Savunmada da iyi oynamayan Koop takımı, Mapfree’nin hızlı hücumlarına engel olamadı ve bu periyot 21-17 Mapfree üstünlüğünde geçildi.

Koop kontrolü ele aldı

Maçın ikinci periyodunda ise Koop takımı daha derli toplu ve düzenli bir görüntü sergiledi. Yerli oyuncularının etkili oyunlarına, Miroslav ve Tayfun’un savunma gücü de eklenince Mapfree çok fazla sayı üretemedi. Mapfree’de ise bu periyotta Erdal daha etkili bir oyun sergiledi. Pota altında maçın başındaki gibi etkin olamayan Mapfree takımı savunmada ve dış şutlarda da rakibine engel olamadı ve ikinci periyot 48-43 Koopspor üstünlüğüyle noktalandı.

Koçların strateji savaşı

Maçın üçüncü periyodunda ise Mapfree takımı etkili bir oyun sergiledi. Koç Emrah Güven’in oyun stratejisini çözen Mapfree koçu Kadri Alagöz, yaptığı etkili yerli rotasyonla maçta önce dengeyi kurdu, ardından da Warner’ın önderliğinde kontrolü eline aldı. Bu periyotta Bojan’ı da iyi kullanan Mapfree takımı, Erdal ve Hikeem’in skorer özelliklerini de kullandı. Koop takımı ise özellikle periyodun ilk 5 dakikasında kötü bir performans sergiledi ve sadece 5 sayı üretebildi. Periyodun sonunda toparlansa da periyot 61-57 Mapfree üstünlüğünde tamamlandı.

Son periyotta Warner-Erdal şov

Maçın son periyodu ise tam bir Angelo Warner ve Erdal Özirfanoğlu şov şeklinde geçti. Warner’ın aldığı basket faullere, Erdal’ın dış şutlardan bulduğu kritik sayılar eklenince Mapfree rüzgarı arkasına aldı ve taraftarının da desteğiyle maçta tüm kontrolü ele geçirdi. Kadri Alagöz bu periyotta da tüm yerlilerden faydalanarak, önemli bir rotasyon örneği gösterirken, Koopspor’da bu periyotta Cliff’in bulduğu sayılar yeterli olmadı. Miroslav, Kercem ve Johnson’un da etkisiz oyunlarının yanına Andım’ın sakatlığı da eklenince, savunma yapacak yerli bir tek Burhan kaldı. Bu oyuncuların düşük performansı mağlubiyette önemli etken oynadı. Karşılaşma 85-77 Mapfree üstünlüğünde noktalandı.

VAKIFLAR BANKASI BÜYÜK ERKEKLER LİGİ