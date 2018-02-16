Mapfree Ceza Kurulu’nda

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda 75-60 LAÜ üstünlüğü ile devam ettiği sürede Mapfree’nin sahadan çekilmesi sonrası tamamlanamayan maçın skorunu aynı şekilde tescil etti. Oyun alanından ihraç edilen Mapfree oyuncusu Mustafa Öksüzoğlu ve iki teknik faul sonrası ihraç edilen Mapfree koçu Orhun Mevlit Ceza Kurulu’na sevk edilmedi. Ancak maçın tamamlanmasına 5 dakika 29 saniye kala sahadan çekilen Mapfree, Başkan Alişan Şan ve yönetici Ömer Şan Ceza Kurulu’na sevk edildi. Mapfree’nin kuruldan çıkacak karara göre puan silme cezası ile karşı karşıya kalabimesi söz konusu.