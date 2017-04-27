Map2heal sistemine 11 kuruluş daha dâhil oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesi olarak hayata geçirilen “Map2heal” on-line hasta kabul sistemine KKTC’deki 11 sağlık kuruluşu bugünkü imza töreniyle akredite oldu.

İmza töreni ve öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısına Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ve sağlık kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Sisteme daha önce kayıt olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile birlikte KKTC’den üye olan kurum sayısı 12 oldu.

SAVAŞAN

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Ahmet Savaşan etkinlikte yaptığı konuşmada, 90 ülkenin dâhil olduğu Map2heal sisteminin ülkedeki sağlık turizmi açısından önemli olduğunu anlattı.

Savaşan, daha önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin katıldığı sisteme bugün 11 sağlık kuruluşunun daha dâhil olduğunu dile getirdi.

ÇAKMAK

Dünya Sağlık Turizmi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Map2heal hakkında bilgi verdi.

Çakmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Map2heal’e ilk olarak Londra’daki WTM Uluslararası Turizm Fuarı’nda YDÜ Hastanesi ve hekimlerinin akredite olduğunu anımsattı.

Map2heal’i “sağlık haritası” olarak tanımlayan Çakmak, Map2heal’in kişilerin dünyanın değişik yerlerinde kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için bir platform olduğunu dile getirdi.

Map2heal çerçevesinde 90 ülkede 151 ofis bulunduğunu aktaran Çakmak, değişik diller arasında çeviri hizmeti de sunan sistemin, büyük hasta dosyalarını çok kısa zamanda transfer etme özelliği de olduğunu kaydetti.



ATAOĞLU

Konuşmasında sürece katkı koyan herkese teşekkür eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu DA, Güney Kıbrıs’ın ciddi itirazlarına rağmen bu noktaya gelinebilmesinin önemine işaret etti.

Map2heal konusunda Sağlık Bakanlığı ve hükümetle çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ataoğlu, sistemin sağlık turizmi açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Ülkede turizmin uzun süre deniz-kum-güneş ekseninde ele alındığına işaret eden Ataoğlu, bunun ötesine geçebilmek için uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Bu kapsamda daha önce çalıştay gerçekleştirdiklerini anlatan Ataoğlu, konuyla ilgili çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

90 ülkenin dâhil olduğu bu sistemde yer almanın çok önemli olduğunu ifade eden Ataoğlu, sağlık turizmi alanında dışarıdan gelen yatırımlara da açık olduklarını söyledi.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, sağlık turizminin önemine değinerek, ülkedeki sağlık kuruluşlarının Map2heal sistemine dahil olmasına destek verenlere teşekkür etti.

Map2heal’e olan akreditasyonun ülkedeki sağlık turizmi için en önemli adımlardan olduğunu anlatan Sucuoğlu, KKTC’nin dünya sağlık turizmi pastasından pay alması gerektiğini kaydetti.

Sağlık turizmi için gelenlerin kültür turizmi için gelenlerden 8 kat fazla gelir bıraktığına işaret eden Sucuoğlu, dünyayla rekabet için sağlıkta kalitenin belirli bir çıtanın üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

Sucuoğlu, kaliteli sağlık hizmetleri yanında deniz, kum, güneş gibi doğa avantajlarına da sahip olan Kuzey Kıbrıs’ın, bu sistemle dünyaya entegre olmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 11 sağlık kuruluşundan temsilciler Map2heal sistemine dahil olmak üzere imza attı.