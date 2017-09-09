Manzara değişmedi

Ayşe GÜLER

İlköğretimde, 40 öğretmen alımı için münhal duyurusu yapıldı, sınav henüz gerçekleşmedi. Yeni öğretmenlerin okulların açılacağı 18 Eylül’de görev başında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Aylardır sürüncemede kalan nakiller ise önceki gün onaylandı… 80 öğretmen ihtiyacı olduğu belirlenen ortaöğretimde ise hangi branştan ne kadar öğretmen alınacağı düne kadar belirlenmemişti. Öğretmen sınavı ise bugün ve yarın gerçekleşecek… İlköğretimde genel tablo: 40 yeni öğretmen münhaline çıkıldı, göreve başlamaları 18 Eylül’e yetişir mi net değil,

Canbulat İlkokulu ile Gazi İlkokulu’nun birleştirilmesi gündeme geldi, çalışma şimdilik rafa kalktı,

Erdal Abit İlkokulu’nun merkezi okul öncesine dönmesi projesi gündemde, okulun öğretmenleri ve öğrencileri belirsizlik içerisinde,

Özel eğitim dahil 99(4 özel eğitim, 95 ilköğretim) öğretmen nakli geçtiğimiz gün onaylandı,

15 müdür muavini Pazartesi günü göreve başlıyor,

10 yeni müdür göreve başladı. Ortaöğretimdeki tablo: 80 öğretmen ihtiyacı olduğu belirlendi, öğretmen sınavı bugün ve yarın yapılacak. Hangi branştan kaç öğretmen alınacağı düne kadar bildirilmemişti… Okullardaki alt yapı sıkıntısı ve inşaatların devam ediyor, birçok okul yeni öğretim yılına yetişmeyecek,

Özellikle Mağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda ciddi sıkıntılar var,

Müdür, müdür muavinleri ve öğretmen münhalleri Ağustos 2016’da ilan edildi, sınav 14 Temmuz 2017’de yapıldı

3 müdür, 8 müdür muavini, 182 öğretmen ve 2 köy kadın kursu öğretmeninin nakli gerçekleşti.

İlk ve orta öğretimde ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, eğitimdeki sıkıntılar aşılamadı.

40 öğretmen alımı için münhal duyurusu yapılan ilköğretimde, işbaşı yapacak öğretmenlerin yeni öğretim yılının ilk gününe okulda olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Aylardır ‘arapsaçına’ dönen öğretmen nakilleriyle ile ilgili sıkıntı ise önceki gün çözülebildi.

Eğitim Bakanlığı, daha önce ‘eski okullarına’ gitmeleri yönünde yaklaşım gösterdiği öğretmenlere ‘mesaj’ yoluyla nakil aldıkları yeni yerlerinde göreve başlamaları çağrısı yaptı.

Ortaöğretimde de ‘eğitim manzarası’ değişmedi. 80 öğretmen ihtiyacı olduğu belirlenmesine rağmen hangi branştan ne kadar öğretmen istihdam edileceği, bugün ve yarın gerçekleşecek sınava sayılı saatler kalaya kadar belirlenemedi.

Okullar sıkıntılı…

Okullardaki alt yapı sıkıntısı da yeni eğitim yılının başlamasına kısa süre kalmasına rağmen çözülemedi.

Özellikle ortaöğretimde birçok okulun yeni öğretim yılına yetişmeyeceği ifade edilirken,

Mağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda ciddi sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Erdal Abit İlkokulu’nda belirsizlik…

Bununla birlikte ilköğretimde de Canbulat İlkokulu ile Gazi İlkokulu’nun birleştirilmesi gündeme geldi, çalışma şimdilik rafa kalktı.

Öte yandan Erdal Abit İlkokulu’nun merkezi okul öncesine dönmesi projesi gündeme gelirken, okulun öğretmenleri ve öğrencileri belirsizlik içerisinde olduğu belirtildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Birçok okul yeni öğretim yılına yetişmeyecek”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okullardaki alt yapı sıkıntısı ve inşaatların devam ettiğini söyleyerek, birçok okulun yeni öğretim yılına yetişmeyeceğini kaydetti.

Eylem, özellikle Mağusa’da Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki çalışmaların 18 Eylül’e kadar bitmeyeceğini belirtti.

Süreç içerisinde müdür, müdür muavinleri ve öğretmen münhalleri dışında nakillerle ilgili de sıkıntılar yaşandığını ifade eden Eylem, müdür ve müdür muavini münhallerinin Ağustos 2016’da ilan edilmesine rağmen sınavın neredeyse 1 yıl sonra, 14 Temmuz 2017’de yapıldığını kaydetti.

Nakil olanlar…

Öte yandan 3 müdür, 8 müdür muavini, 182 öğretmen ve 2 köy kadın kursu öğretmeninin nakil olduğunu ifade eden Eylem, nakil onayı konusunda da sorunların yaşandığını, bakanlığın bu süreçte nakli çıkan öğretmenlere ‘eski okullara gidilmesi’ yönünde yaklaşım gösterdiğini belirtti. . Ancak Eylem, “Sendika olarak resmi onay olmamasına rağmen öğretmenlerin nakil aldıkları yerler belli olduğu için bu okullara gitmesi çağrısı yaptık. Nakillerle ilgili onayın dün gerçekleşti” dedi.

“Sınav bugün, yarın… Öğretmen ihtiyacı belli değil”

Bunun yanı sıra okullardaki eksik öğretmen sayısını 80 olarak belirlediklerini ancak Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç sayısı belirlenmeden her branştan birer tane olmak üzere kamudan yetki aldığını belirten Eylem, öğretmen sınavlarının bugün ve yarın yapılacağını ifade etti.

Eylem, “Sınava kaç kişinin alınacağı hale net değil, gerçek sayılar belli değil. Bakanlık hangi branştan ne kadar öğretmen ihtiyacı olduğunu sınav öncesinde belirlemeliydi” dedi.