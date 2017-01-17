Mannequin’in kazananları belli oldu

7 Aralık 2016’da başlayan Samsung Kuzey Kıbrıs Yetkili Distribütörü Suitex Ltd’nin düzenlediği yeniyıl yarışması 11 Ocak 2017 tarihinde sona erdi. Mehmet Ekin Vaiz- Neydi Olacağı Haber Bülteni işbirliği ile düzenlenen yarışmada, katılımcılardan ‘’Mannequin Challenge’’ videosu çekmeleri istendi. Çekiliş hediyeleri Samsung 48 inç 4K televizyon ve Samsung Galaxy J3 (2016) akıllı telefon idi.

Vitrin mankenlerinin hareketsiz durmasından esinlenilen ‘’Mannequin Challenge’’ akımına ayak uyduran birçok ekip, eğlenceli videolar ile yarışmaya katıldı. Katılımcılar KKTC’nin en keyifli ‘’Mannequin Challenge’’ videolarına imza attılar. 13 Ocak 2017 tarihinde Noter Nurten Halimoğlu huzurunda yapılan çekilişde Samsung 48’’ 4K televizyonu Hüseyin Erdağlı, Samsung Galaxy J3 (2016) akıllı telefonu ise Perihan Emingil kazandı.