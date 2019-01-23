Mannaş: “Süper Lig için çalışıyoruz”

Hüseyin Kıral

K-Pet Birinci Lig’in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Hamitköy’de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor. Kulüp başkanı Evren Mannaş hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunun altını çizerken, bu yönde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Mannaş, hafta sonu Kıbrıs Kupası ilk turunda Cihangir ile oynayacakları karşılaşmaya önem verdiklerini belirtirken, “Galip gelmemiz ve turu geçmemiz takıma artı motive kazandıracak” dedi. Bu motivenin ayaklarını yere daha sağlam basmalarını sağlayacağını ifade eden Mannaş, “Koyduğumuz hedefe ulaşmak için de önemli bir moral olacak” açıklamasını yaptı.

Türkiye’den transfer ettikleri Furkan Mızrak’ın oyun temposunu beğendiğini ancak henüz maç eksiği olduğunu belirten Evren Mannaş, kendilerine çok iş yapacağına inandıkları için Furkan’ı transfer ettiklerini, uyum problemini erken çözmesi halinde Süper Lig’e çıkma yolunda kendilerine önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.