Manavoğlu’nun istifa haberleri yalanlandı

Polis Genel Müdürü Süleyman Manaoğlu’nun istifa ettiğie ilişkin haberler yalanlandı.

Polis Basın Subaylığı’nın yazılı açıklamasında, “Bugün bazı basın yayın organlarında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nun istifa ettiği yönünde asılsız haberler yer almakta olup bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu istifa etmemiş olup görevinin başında bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.