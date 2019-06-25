Manavoğlu: Özel komite kurulmasını reddedenler vatan haini

Ayşe GÜLER

Meclis'te UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ynelik özel komite kurulması kararı gündeme geldi, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile YDP Mİlletvekili Erhan Arıklı arasında 'vatan hainliği' tartışması yaşandı.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, dünkü Meclis Kurulu’nda Özgürgün’ün dokunulmalığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulmasına ret oyu verenlerin kendisinin nezdinde ‘vatan haini’ olduğunu kaydetti.

“Ülkemizin, daha şeffaf, daha yaşanır hale gelmesi için bu arkadaşlarımız düşüncelerini, ne istediklerini daha açık şekilde dile getirmelidirler” diyerek, tüm vekilleri, üst düzey bürokratları samimiyete davet etti.

Manavoğlu, Meclis’in en fazla şikayet etmesi gereken kişinin kendisi olduğunu söyledi.

9 milletvekili olarak siyasete yeni girdiklerini belirten Manavoğlu, “Geçen dönem de bu dönemde hükümette bulunduk. Biz HP’li vekiller olarak saat 10’a çeyrek kala Meclis’te oluyoruz. Erhan Arıklı bizden özür dilemeli. Burası reklam yapma yeri ise ben de sizi reklam yapacağım” dedi.

Manavoğlu, bazı vekillerin dünkü davranışlarının Meclis’in güvenini sağlamakta niyetli olmadığını gösterdiğini söyledi.

“Halk bizi siyasete olan güveni yeniden sağlamak için gönderdi. Ama biz hayal kırıklığı yaşadık” diyen Manavoğlu, “Her televizyon programında ‘dokunulmazlık kaldırılmalı’ diyen vekillerin, komite kurulması gündeme geldiğinde yaptığı açıklamalar, utanç vericidir” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, Halkın Partisi’nin yolsuzluklarla mücadelede ciddi adımlar atmaya çalıştığını, diğer partilerin de bu konuda hassas olduğunu aktardı.

“Yapanın yanına kar kalır anlayışını kırmanın tek yolu budur” diyen Manavoğlu, “ Bu durum, şeffaf, hesap verebilir düzen istemediklerini gösteriyor. Savcılık çeşitli iddialarla tehdit ediliyor. Ancak Savcılık, Polis ve Sayıştay Başkanlığı’nın cesaretlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Manavoğlu, ülkenin daha yaşanır hale gelmesi için iç güvenlik konusunun öne alınması gerektiğini belirterek, polisin başlattığı operasyonların sevindirici ancak yetersiz olduğunu söyledi.

Polisin ana yollarda da denetim yapması gerektiğini dile getiren Manavoğlu, polis gücünün artırılmasının da şart olduğunu ifade etti.

Trafik kazalarında da ciddi artış olduğunu, iş araçlarının çoğunlukla kazalara sebebiyet verdiğini idile getiren Manavoğlu, “İş aracı kullananlarla ilgili düzenleme yapılmalı” dedi.

Manavoğlu’nun konuşmasını ardından Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ‘vatan hainliği’ sözlerinin maksadını aştığını söyleyerek, bu sözü geri almasını istedi.

Bunun üzerine Manavoğlu şahsi fikrinin bu olduğunu kaydetti.

Meclis’te yaşanan tartışmanın ardından Manavoğlu “milletvekili arkadaşlarını kırmamak için bu cümleyi geri alıyorum” dedi.

Yaşananlar üzerine, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay stenograflardan ilgili sözlerin meclis tutanaklarından çıkarılmasını istedi.

Bunun üzerine söz alan YDP Milletvekili Erhan Arıklı “ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir vekile cevap vermekten zul duyuyorum” dedi.

Manavoğlu, sözünü geri aldı…

Manavoğlu’nun konuşmasını ardından Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ‘vatan hainliği’ sözlerinin maksadını aştığını söyleyerek, bu sözü geri almasını istedi.

Bunun üzerine Manavoğlu şahsi fikrinin bu olduğunu kaydetti.

Meclis’te yaşanan tartışmanın ardından Manavoğlu “milletvekili arkadaşlarını kırmamak için bu cümleyi geri alıyorum” dedi.

Arıklı: “O cümleyi, sizin alnınıza yapıştırıyorum”

Bunun üzerine söz alan YDP Milletvekili Erhan Arıklı “ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir vekile cevap vermekten zul duyuyorum” dedi.

Arıklı, Manavoğlu’na atfen “Haddinizi bileceksiniz” şeklinde konuşarak, şöyle devam etti: “O cümleyi sizin alnınıza yapıştırıyorum” dedi. Bunun üzerine Uluçay, Arıklı’dan da bu cümleyi geri almasını istedi. Arıklı da cümleyi geri aldığını söyledi.

Arıklı Özgürgün’ün siyasi rüşvet iddialarının araştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Meclis çalışmaları tartışıldı…

Şahali: Hükümette vücut bütünlüğü yok

CTP Milletvekili Erkut Şahali, tatil sürecinin hükümet ortakları arasında halen devam eden kimyasal uyum sürecinin tamanlanmasını istedi.

Şahali, bu dönemde çalkantılı ancak verimli yasama yılı geçirildiğini söyledi.

Meclis’in geç başlamasın yönelik sorumluluğunun hükümet kanadında olduğunu da dile getiren Şahali, tatilde çalışacak komitelerde ortaya konacak performansın ardından mecliste yığınla yasanın olacağını, kendilerinin katılımının ise eksiksiz olacağını söyledi.

Hükümetin göreve geldiği günden bugüne yaptıklarının tatminkar olmadığını belirten Şahali, “Yaşananlar hükümette vücut bütünlüğü olmadığının göstergesidir. Maraş konusunda hükümet ortakları arasında anlayış birliği de yoktur, kullanılan terminoloji de farklıdır.” dedi.

Maraş konusunun ‘fantezi malzemesi’ olduğunu savunan Şahali, “Maraş, mülk olarak, öncelikli olarak hak ettiği toprak parçasıdır” şeklinde konuştu.

Şahali Manavoğlu’nun konuşması sırasında yaşanan tartışmaların hükümet içindeki uyuşmazlığa işaret ettiğini kaydetti.

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Maraş açılımı…

Zaroğlu: Sansasyonel ve hamaset kokan açıklamalar

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.

Zaroğlu, “Hükümet, Özersay’ın hırsları yüzünden çift başlı hale geldi” dedi.

Maraş’ın açılmasının basite indirgenemeyeceğini kaydederek, “Maraş, hükümet ortaklarının birinin acemice, diğerinin de sinsice olduğunu düşündüğümüz tavırları konusunda aleyhimize dönüyor.” dedi.

Zaroğlu, ‘Maraş Las Vegas olacak’ söylemlerinin sansasyonel ve hamaset kokan bir açıklama olduğunu öne sürerek, “Hayati bir konuda konsensüs sağlamadan konuşursanız, sonu fiyaskodur. Adeta dağ fare doğurur. Madara oldunuz” şeklinde konuştu.

Atakan müdahale etti…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yerinen söz alarak, “Ne Bakanlar Kurulu toplantısında ne de sonrasındaki açıklamalarında ‘Hükümet, Maraş’ı açıyor’ denmedi, envanter çalışması dile getirildi” dedi.

Atakan, Maraş gibi kayıp bir değerin ülke ekonomisine nasıl entegre edileceğinin konuşulması gerektiğini söyleyerek, Biz nedense üzümü yemek yerine, bağcıyı dövmekle meşgulüz” şeklinde konuştu.

2.5 saat gecikmeyle açıldı...

Meclis’te yasama döneminin son toplantısı gecikmeli başladı. Saat 10.00’da toplanacağı söylenen Meclis, 12.30’da bir araya geldi. CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yerinden söz alarak Meclis’in gecikmeli toplanmasını eleştirdi, “4’lü koalisyon hükümeti döneminde Saat 11.00’de Meclis açıldığı için şikayet ediyorlardı. Saat 12.30 oldu daha açılmadı. Ben, Karpaz’dan geliyorum. 1 Ekim’de daha erken açılmasını talep ediyorum” dedi. Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, vekiller arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Konuşmaların ardından, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ilişkin raporu, Komite Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers okudu.

Rogers, komiteden oybirliğiyle geçilen çalışmada teknik düzenleme yapıldığını belirterek, yasanın İstatistik Yasası’nın geçtiğimiz hükümet döneminde cetvele başkanının eklenerek, müdürünün atanmasının sağlanacağını kaydetti.

Berova: Gecikme keyfi değil

UBP Milletvekili Özdemir Berova da kürsüye çıkarak, Meclis’in geç toplanmasına ilişki eleştirileri yanıtladı.

Berova, yasama döneminin son toplantısının yapıldığını belirterek, Anayasa gereği 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında olağanüstü hal olmaması halinde Meclis’in toplanmayacağını kaydetti.

Yaz aylarında komitelerin çalışması kararının oybirliğiyle kabul edildiğini ifade eden Berova, gecikmenin ‘keyfi’ olmadığını dile getirdi.

Erhürman: Bu doğru değil

Bu sırada Arıklı ile Berova arasında tartışma yaşandı, Arıklı, gecikmeden dolayı özür dilenmesini istedi.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman da “Bu doğru değil. Dün de bugün de 12.30’da toplandık” dedi.

Tartışmanın ardından konuşmasına devam eden Berova, geçtiğimiz dönem içerisinde AB Uyum Komitesi’nde İstatistik Kurumu’nun görüşüldüğünü hatırlatarak, Meclis’ten geçerek, onaylandığını, değişikliğe olumlu oy vereceklerini belirtti.

Ardından tasarı oybirliğiyle geçti.