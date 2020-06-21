“Manavımı torunlarım için işletiyorum”

Emin Sabancıoğulları, yıllarca motor yenileme ve tadilatı üzerine dükkanında çalıştı. Emekliye ayrılınca ise, hem boş durmamak için, hem de torunlarına harçlık vermek için evinin önünde küçük bir manav açtı. Atölyesini kapattıktan sonra çok fazla boş zamanı olduğunu ve kendisini eksik hissettiğini belirten Sabancıoğulları, farklı farklı köylerden mevsimlik meyve sebze, turşu, yumurta gibi birçok ürünü küçük manavında satışa sunuyor.

“İki çocuğum avukat, biri ise öğretmen oldu, tüm çabalarıma değdi”

Sabancıoğulları, 15 senedir manavını işlettiğini ve işinden memnun olduğunu, hobi olarak yaptığını dile getiriyor. Farklı bir isteği olmadığını, manavını işletmeye devam edeceğini söylüyor. Hayatı boyunca çocuklarını okutmak için çok çalıştığını anlatan Sabancıoğulları, üç çocuğunun ikisinin iki üniversite, diğerinin ise bir üniversite bitirdiğini ifade ediyor. Eğitime çok önem verdiğini ve çocuklarının iyi yerlere geldiğini görmek için çalışıp okuttuğunu belirterek, “İki çocuğum avukat, biri ise öğretmen oldu. Bu yüzden tüm çabalarımın değdiğini görmek beni mutlu ediyor. Şimdi ise manavımı da, torunlarım için işletiyorum. Herkese birikim yapmasını, çocuklarını okutmasını ve ayağını yorganına göre uzatmasını öneririm…”