“Malzeme satışı yapan herkesin kurulum yapma yetkisi olmayabilir.”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Güneş Enerji Sistemleri (GES) ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. KTEMB adına Birlik Başkanı Bora Karaçam tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Sektörün yükselen cazibesi bu alanda yetkisiz iş yapan kişilerin ortaya çıkmasına neden oldu.”

Son yıllarda giderek artan GES kurulumlarına paralel olarak bu sektörün yükselen cazibesi bu işleri yetkisiz olarak yapan kişilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak yetkisiz ve ehil olmayan kişiler tarafından hatalı yapılan sistem kurulumları tüketicilerin mağduriyeti ile sonuçlanmaktadır. Bu konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlar tarafından Birliğimize şikâyetler yapılmaktadır. Konuyu araştırdığımızda ise yasa dışı elektrik işleri ile uğraşan kişilerin işin içinde olduğunu görüyoruz. Sistem kurulumu aşamasında yapılan hatalar sistemlerin verimliliğini düşürerek tüketicinin mali olarak zarar etmesine neden olabildiği gibi binanın ve binadakilerin güvenliği açısından da risk teşkil etmektedir. Birlik olarak bu riskleri ortadan kaldırarak sistem kurulumlarının belirli kurallar çerçevesinde ve bir düzen içerisinde yapılmasını sağlamak için teknik komitelerimizin çalışmaları sonucunda ülkemizdeki standartlar ve Kıb-Tek yerel nizam ve kurallarına uygun olarak kaynak olması bakımından bir kurulum rehberi oluşturarak üyelerimizin hizmetine sunduk.

“KTEMB üyesi olmayan kişiler bu sistemleri Kıb-Tek kontrolüne sunamazlar. KTEMB üyelik kartı mutlak suretle sorgulanmalı!”

51/2006 sayılı KTEMB Yasası gereği KKTC’de elektrik işleriyle uğraşmaya yetkili olan KTEMB üyeleri haricindeki kişilerin elektrik işleriyle uğraşmaya yetkileri olmadığı gibi bu sistemlerin şebekeye bağlanıp mahsuplaşma yapılabilmesi için Kıb-Tek tesisat kontrolüne sunma yetkisi de bulunmamaktadır. İleride herhangi bir mağduriyet yaşamamak için kurulum işlemine başlanmadan önce elektrik işleri yaptırılacak kişilerin KTEMB üyelik kartı mutlak suretle sorgulanmalıdır.

“Malzeme satışı yapan herkesin kurulum yapma yetkisi olmayabilir.”

Günümüzde pek çok firma GES’ler için gerekli olan panel, inverter ve bağlantı aparatları gibi çeşitli malzemelerin satışını yapmaktadır. Bu konuda tüketiciler tarafından bizlere en sık sorulan sorulardan birisi de satış yapan firmaların kurulum yapabilmek için yetkisi olup olmadığı şeklindedir. Ülkemizde bu sistemlerin malzeme satışını yapan herkesin bu sistemlerin elektriksel kurulumunu yapabilmek için gerekli olan yasal yetkiye sahip olmayabileceği bilinmelidir. Piyasamızda bu işle ilgilenen malzeme satıcıları genellikle KTEMB üyesi yetkili elektrik müteahhitlerinden taşeronluk hizmeti almaktadırlar. Ancak zaman zaman yetkisi olmadığı halde satış işleminin yanı sıra elektriksel kurulum yaptığı bildirilen kişilerle ilgili de şikâyetler alıyoruz.

“Bu konuda mağduriyet yaşayan tüketiciler Birliğimize müracaatta bulunabilirler.”

Bu sistemlerin elektrik işleriyle ilgili olarak sorun yaşayan veya şikâyeti olan tüketiciler isterlerse Birliğe yazılı dilekçe ile müracaatta bulunabilirler. KTEMB organları yaşanan sorunun çözümü ile ilgili hukuksal çerçevede çözüm üretilmesine katkıda bulunabileceği gibi tüketicinin talep etmesi durumunda elektrik işleriyle ilgili teknik rapor da hazırlanmaktadır.