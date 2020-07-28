Malta’ya diye kandırılıp getirilen kişiler tutuklu yargılanacak

Türkiye’den kişi başı 5 bin dolar ödeyerek Malta’ya gitme vaadi ile kandırılıp ülkemize yasa dışı yollardan getirilen A.E. ve E.H.E.L. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, 25.07.2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Suriye uyruklu iki kişinin Akıncılar köyü içerisinde tespit edilip karakola soruşturma maksatlı sevk edildiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturmada aynı gün saat 01.00 sıralarında Türkiye Mersi’nden tekne ile henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ne onaylanmamış bir limandan giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Mahkeme emri gereği tutuklanan iki kişinin Demirhan Polis Karakol’una alındıklarını kaydetti.

Polis, E.H.E.L.’nin gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.