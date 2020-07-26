“Malta’ya diye kandırılıp getirildiler”

Türkiye’den kişi başı 5 bin dolar ödeyerek Malta’ya gitme vaadi ile kandırılıp ülkemize yasa dışı yollardan getirilen A.E. ve E.H.E.L. tutuklanarak aleyhlerinde soruşturma başlatıldı.

Mahkemede polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, 25.07.2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Suriye uyruklu A.E. ve E.H.E.L. ve M.E.L.’nin Akıncılar’da tespit edilip karakola soruşturma maksatlı sevk edildiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturmada aynı gün saat 01.00’de Türkiye Mersi’nden tekne ile henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye onaylanmamış bir limandan giriş yaptıklarını söyledi. Polis, mahkeme emri gereği kişilerin tutuklanıp Demirhan Polis Karakolu’nda tutulduğunu kaydetti. M.E.L.’nin ifade verdiği ifade edildi. Polis, 25.07.2020 tarihinde 22-23 saatleri arasında Mersin’den yola çıktıkları, karaya çıktıklarında ise kendilerini birisinin beklediği, daha sonra ise 1- 1.5 saat gittikleri indirildikleri yerde sabaha kadar kaldıkları ve aç susuz oldukları için de yürüyerek köye ulaştıkları, gündüz görülmemek için saklandıklarının öğrenildiğini anlattı. Polis, Mersin'den Malta’ya gitmek için kişi başı 5.000 Dolar verdiklerini belirtti. Kişilere PCR testinin yapılacağını bu nedenle mahkeme huzuruna getirilmediklerini, mesele ile ilgili gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin gerektiğini ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, 2 gün daha tutuklu kalmaları talep edildi.

Yargıç Mine Gündüz, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)