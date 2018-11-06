Malpas’da Mehmet Erdem çoşkusu
Türkiye’nin sahnesi en sevilen ünlü sanatçılarından olan Mehmet Erdem, Çatalköy’deki Malpas Hotel’de konser verdi.
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Türkiye’nin ünlü sanatçısı Mehmet Erdem, önceki akşam Malpas Hotel’de sahne aldı. “Kum Gibi”, “Aşkımız Bitecek”, “Hakim Bey” gibi unutulmaz şarkılara getirdiği başarılı yorumla repertuarını renklendiren ünlü sanatçı, en güzel şarkılarını Malpas Hotel’de sevenleri için seslendirdi.
Son zamanlarda sahnenin en çok aranan seslerinden olan Mehmet Erdem’in duygu yüklü performansı sonbaharın büyülü atmosferiyle birleşince konukların keyfi de bir o kadar daha tavan yaptı.
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