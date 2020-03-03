Maliyet nasıl hesaplanmıştır?

BİR PROTOKOL, MALİYE'YE BİRÇOK SORU…

Girne Amerikan Üniversitesi’nin “17 milyon 873 bin TL kira, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borcu”na karşılık, Girne’deki hastane projesi Maliye Bakanlığı tarafından “devralındığı” geçtiğimiz hafta açıklandı.

Maliye, 17,873,600 TL’yi GAÜ’nün Vakıflar’a kira bedeli, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçları için ödeyecek, bu “ödeme” karşılığında ise Girne’deki yarım kalan hastane inşaatını devralacak.

Bu anlaşma bir “protokol” imzalanarak yürürlüğe girdi geçen hafta…

Protokol kendi içinde bazı dikkat çekici noktaları barındırıyor…

Gelin madde madde protokol ne diyor bakalım, ve kafalarda oluşan bazı soruları kayda geçirelim.

İşte o protokolden bazı maddeler ve soru-yorumlar:

MADDE: “-Bir taraftan GAÜ ile diğer taraftan Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 07/06/2012 tarihinde imzalanmış olan kira sözleşmesinin, işbu protokol konusunda referansları belirtilen araziler, kısmen ve üzerindeki yapılarla birlikte (Ek-1’de planda yeşil işaretli yaklaşık 24.5 dönüm) GAÜ tarafından Sağlık Bakanlığı lehine kullanım hakkından feragat etmesi ve bu feragata bağlı olarak söz konusu arazinin ve/veya üzerindeki karkas binanın kullanılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından edinilmesidir”

SORU-YORUM: Bu maddede “söz konusu arazinin ve/veya üzerindeki karkas binanın kullanılması” sözü dikkat çekiyor. Zira aslında devralınan sadece bina, çünkü arazi hali hazırda Vakıflar’a ait… Yani devlet 18 milyon TL’ye yakın bir “hava parası” ödemiş oluyor bu durumda… Devlet bir nevi “kiracı” olmayı da taahhüt etmiyor mu bu madde ile?

MADDE: -İşbu Protokol akabinde Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında yeni bir kira sözleşmesi yapılacaktır.

SORU-YORUM: Bu madde devletin aslında yeni bir kiracı konumuna geldiğini açıkça beyan ediyor… Ancak Vakıflar ile yapılması muhtemel sözleşme neden imzalanmış değil? Vakıflar söz konusu araziyi aynı bedele mi kiralayacak? Yeni sözleşme ile devletin kaybı ya da kazancı ne olacak?

MADDE: -İşbu Sağlık Bakanlığı lehine kullanım hakkından feragat etme ve bu feragata bağlı olarak söz konusu arazinin ve/veya üzerindeki karkas binanın kullanılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından edinilmesi bedeli taraflarca müştereken 17,873,600, - TL(on yedi milyon sekiz yüz yetmiş üç bin altı yüz Türk Lirası) artı KDV olarak belirlenmiştir. İşbu tutarı Maliye Bakanlığı, GAÜ’nün aşağıda belirtilmiş kurumlara ilişkin borçlarına ödeyecektir.

SORU-YORUM: GAÜ’nün borçları için “On yedi milyon sekiz yüz yetmiş üç bin altı yüz Türk Lirası” artı KDV olarak belirlenmiştir deniliyor. Bu “belirleme” hangi kurum tarafından yapıldı? Söz konusu yarım inşaat binanın borçlarla aynı rakamda olduğunu kim tespit etti? Fite fit mi gitti? Rakam nasıl tespit edildi? Maliyet nasıl hesaplandı?

MADDE: -GAÜ ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 07/06/2012 tarihinde imzalanmış olan sözleşmeden işbu protokol konusunda belirtilmiş parselin ve/veya parsellerin kira borcunun ödenmesi.

SORU-YORUM: 2012’den beri GAÜ tarafından Vakıflar İdaresi’ne herhangi bir kira ödemesi olmadı mı?

MADDE: -GAÜ’nün Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının ödenerek kapatılması. Geriye kalan miktarın da GAÜ’nün İhtiyat Sandığı’na olan borçlarına karşılık ödenmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.

SORU-YORUM: Bu borçların ne kadar olduğu neden yazılmadı? Bu borcun detayı nedir ve hangi yılları kapsamaktadır?

MADDE: - Bu protokolün imzalanması sonucunda GAÜ’nün Sağlık Bakanlığı lehine kullanım hakkından feragat etmesi ve bu feragata bağlı olarak söz konusu arazinin ve/veya üzerindeki karkas binanın kullanılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından edinilmesi sonucunda GAÜ ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasındaki 07/06/2012 tarihinde imzalanmış olan kira sözleşmesi hükümsüz olur.

SORU-YORUM: Protokolde ısrarla vurgulanan "kullanım hakkından feragat etmesi" cümlesi devletin aslında bu binanın sahibi olmadığını mı anlatıyor?

Neden bina devlete aittir denilmiyor? Bunun hukuki açıklaması nedir? Bu hastane hukuken kimin olacaktır? Sağlık Bakanlığı'nın mı, Maliye Bakanlığı'nın mı yoksa Vakıflar İdaresi'nin mi? Mal sahibi kimdir, kiracı kimdir net olarak belli midir? Yoksa bu anlaşma aslında bir ortaklık ilanı mıdır?

“Hastane” diye açıklanan yarım inşaatın tam teşekküllü bir hastane olması için kaynak yaratıldı mı? Bu kaynak nerededir? Devletin bu yönde bir hazırlığı var mıdır?

Bu binanın hastane olabilmesi için ne kadar maliyete gerek vardır? Hastanenin bitirilebilmesi için bir takvimlendirme yapılmış mıdır?

Tüm bu sorular cevaplanmadığı sürece bu açıklanan anlaşma ile sadece devletin bir yarım inşaat karşılığında 18 milyon TL’ye yakın borç devraldığı ve o arazi üzerinde “yeni kiracı” konumuna girdiği anlaşılmaktadır…