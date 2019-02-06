Maliye’den ‘vergi’ açıklaması

Maliye Bakanlığı, son günlerde medyada yayınlanan Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin ‘yanıltıcı ve bilinçli olarak eksik’ açıklamalar yapıldığı gerekçesi ile değişikliklere ilişkin bilgilendirdi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı'nın açıklaması şöyle:

Son günlerde yazılı ve görsel medyada yayınlanan ve halen devam eden Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin açıklamalar tamamen yanıltıcı ve bilinçli olarak eksik aktarılmaya çalışılmaktadır.

Bu nedenle yapılan değişiklikleri ve bu değişikliklerin yarattığı sonuçları bir kez daha kamuoyunun bilgisine getirme gereği duyuyorum.

Gelir Vergisi yükümlülerine elde ettikleri gelirden verilen kişisel indirim miktarı 21,750 TL’sinden 28,300 TL’na yükseltilmiştir. Bu değişiklik gelir üzerinden hesaplanacak matrahı 6.550 TL azaltmakta ve alınacak vergi de bu oranda azalmaktadır.

Yapılan ikinci değişiklik ise 2007 yılından beri önemli bir açılım getirilmeyen vergi matrahlarına açılım getirilmiştir. 2007-2013 yılları arasında 22,350 TL’nin üzerindeki matrahlardan %37, 2014-2018 yılları arasında 23,650 TL’nin üzerindeki matrahlar %37 oranında vergilendirilmekteydi. Yapılan düzenleme ile 30,000 TL’nin üzerindeki matrah miktarı %37’den vergilendirilmeye tabi tutulmuştur.

Diğer bir değişle 2019 yılı öncesi yıllarda 30,000 TL matrah üzerinden 8,164.50 TL vergi alınırken 2019 yılında 30,000 TL matrah üzerinden 7,050 TL vergi alınacaktır. Bu düzenleme ile de vergi yükümlülüklerimize 1,164.50 TL vergi avantajı sağlanmıştır.

14’üncü madde ise yapılan düzenlemede yasa ile sağlanan özel indirim miktarı %17 oranından %10 oranına çekilerek özellikle yüksek maaşlardan daha yüksek oranda vergi alınması amaçlanmıştır. Bu indirim miktarı tüm ücretlilere uygulanmakla birlikte yüksek maaşlılarda çok daha büyük vergi avantajı sağlamaktadır. Bu oranın %10 çekilmesi özellikle Müdür, Müsteşar ve Bakan maaşlarından daha yüksek oranda vergi alınmasını sağlamıştır.

Sonuç olarak 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşen ve 2019 yılının Ocak ayında ücretlilerin maaşlarına yansıtılan %19.88 oranındaki hayat pahalılığı yukarıda açıklanan üç düzenleme ile birlikte;

Düşük maaşlarda net üzerinden %21 civarında artış,

Müdür, Müsteşar, Bakan gibi barem skalasının en üstünde olanlarda %17 civarında artış,

Diğer ara baremlerde ise %18 ile %20 civarında net artış yansıması sağlanmıştır.

Yukarıda yapılan ve net maaşlara yansıyan artışları tümü ücretlilerin kendi maaşlarından da kontrol edilebileceğini hatırlatır. Gelir Vergisi Yasası’ndaki hesaplama yöntemini bilmeyenler tarafından yapılan açıklamaların bilinçsizce ve/veya siyasi bir açıklama olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyorum.