Maliye'de örgütlü 3 sendikadan yeni oluşum

Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerde örgütlü Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) ve Hazine Çalışanları Sendikası’nın (Hazine-Sen), “oluşturulacak federasyon çatısı altında birlik ve beraberlik içinde çalışma” kararı aldığı açıklandı.

Güç-Sen, Vergi-Sen ve Hazine-Sen tarafından yapılan ortak açıklamada, ”Sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş, katılımcı, hür ve demokratik sendikacılık ilkeleri doğrultusunda, çalışanların ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla, örgütlü mücadelemizde omuz omuza hareket etme ve yapılacak çalışmalar sonucunda oluşturulacak federasyon çatısı altında birlik ve beraberlik içinde çalışma kararı aldık” denildi.