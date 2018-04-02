Maliye'de DÖVİZ KRİZİ toplantısı

Hükümet, dövizdeki artışla yaşanan sıkıntılara karşı alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle Maliye Bakanlığında toplantı yapıyor. Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, dövizdeki artış ve eriyen alım gücüne karşı atılabilecek adımların tartışılması için düzenlenen toplantı saat 16:30 sıralarında başladı.