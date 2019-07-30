MALİYE HESAPLARINI AÇTI

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 4 Temmuz 2019’dan 30 Temmuz 2019’a kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında piyasaya 112, 664, 000 TL ödeme yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bu toplam ödemenin bazı kalemleri şöyledir:

Süt ve navlun için 4,200,043 TL.

Taşımacılık 3, 584, 799 TL.

Doğrudan Gelir Desteği - tarım için –akaryakıt dahil 26, 663, 373 TL.

İstimlak 3, 777, 036 TL.

Burs 5, 521, 852 TL

Ek mesailer 9,577,773 TL

İlaç için 18,117,773 TL.

Toplam 71, 442, 649 TL.

Geri kalanı ise (41, 221, 351 TL) piyasaya yapılan muhtelif ödemelerden ibarettir.

Ayrıca KKTC Elektrik Kurumu’nun borçları ve alacaklarına (2005-2010) mahsuben 274,592,249 TL ödeme yapılıp ayni şekilde ayni rakamın tahsilatı yapılmıştır.

31 Temmuz 2019’da (yarın) memur maaşları, belediyeler ve emekli avanslarının dışında, taşımacılık için 2,189,214 TL cari ödemeler için 1,882,999 TL, teminat ve depozito ödemeleri için de 2,496,910 TL’lik ödeme yapılacaktır.”

Açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından, ödemelerin rutin seyrinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı, bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.