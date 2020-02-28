Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde yapımına 2016 yılında başlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, üniversitenin borçlarına karşılık Sağlık Bakanlığı’na devri için imzalar atıldı.

Girne’de hizmete girecek 120 yataklı hastane, kamu hastanesi olarak hizmet verecek. GAÜ’den yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi öğrencileri de bu hastanede eğitim yapacak.



Maliye Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen devir teslim törenine Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Başkan Vekili Cemile Esenyel, Rektör Prof. Dr. Ali Haydar ve AUM Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan katıldı.

Başbakan Tatar, GAÜ’den devralınan ve Girne’de yapılacak hastanenin oldukça çağdaş ve donanımlı olacağını belirtti. Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yangın dolayısıyla oluşturulan kriz masasını yönettiği için bu toplantıya katılamadığını kaydetti.



Devralınan ve yapımı süren 120 yataklı, 18 yoğun bakım üniteli 15800 metrekarelik hastanenin devlet tarafından tamamlanacağını kaydeden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkenin sağlık alanında yapılacak yatırımlara duyduğu ihtiyaca işaret etti.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da aylardır üzerinde çalışılan ve bugün devredilen hastane projesi için yapılan çalışmalara işaret ederek, hastanenin halka hayırlı olmasını diledi.