“Maliye Bakanlığı’nın belediye meclis toplantısının yapıldığı yönündeki açıklaması asılsızdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri, avans alabilmek için yapılmamış Belediye Meclisi toplantısını, yapılmış gibi gösterip sahte toplantı tutanağı düzenleyerek Maliye Bakanlığı’nı kandıran Gazimağusa Belediyesi yönetimi hakkında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek şikâyette bulundu.

Yapılan şikâyette belediye yönetimi tarafından düzenlenen sahte belgenin kopyaları polise emare olarak verildi.

Açıklama şöyle:

“Başta Maliye Bakanı olmak üzere, belediyeler de kararların nasıl alınacağını ilgili taraflara yeniden hatırlatmak isteriz. 51/ 95 sayılı Belediyeler Yasası’na göre belediye meclis üyeleri Belediye Meclis toplantısına 24 saat önceden yazılı gündem ile birlikte çağrılır.

Toplantı yeter sayısı toplam belediye meclis üyesinin sayısının salt çoğunluğudur. Katılanların salt çoğunluğu ile belediye meclisi karar alabilir. Yine, Belediye Meclis toplantılarında tutanak defteri tutma yasal zorunluluktur. Tüm kararlar ve görüşler tutanak defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Daha sonra tutanak defterindeki metin hiç değiştirilmeden düz yazıya dökülür ve sadece toplantıya katılan ve tutanak defterine imza koyan üyelerin imzasına açılır.

Bu durumda, belediyenin düzenlediği sahte belgede belirtilen toplantı tarihi için yazılı ve gündemli davet yapılmamıştır. Bu toplantı yapılmadığı için de tutanak defterinde herhangi bir tutanağın olması mümkün değildir. Eğer, bu tutanak defterine sonradan bir yazı yazıldıysa bu daha da büyük bir suç teşkil etmektedir. Böyle bir toplantı olmamasına ve CTP üyeleri böyle bir toplantıda yer almamalarına rağmen düzenlenen sahte belgede toplantıya katıldı gibi gösterilmektedirler.

Tüm bu nedenlerden ötürü de Maliye Bakanlığı’nın belediye meclis toplantısının yapıldığı yönündeki bugün yaptığı açıklama kesinlikle asılsızdır. Maliye Bakanı’nın bu açıklaması kandırıldığının kanıtıdır.

Aşırı borçlanma ve savurgan harcamalarla belediyeyi mali kaosun içine atan belediye yönetimi, maaş ödemekte zora düşünce çareyi usulsüz uygulamalar yapmakta buldu.

Bir zamanlar tüm adada örnek gösterilen Gazimağusa Belediyesi, bugünkü yönetim anlayışıyla yalan beyanlarla devletten para koparma durumuna düşürülmüştür. Bu tüm Mağusa adına utanç vericidir.

Belediyede çalışan emekçilerin 11 aydan bu yana ek mesailerini alamamaları ve maaşlarını dahi 5-10 gün gecikme ile almaları da bir başka üzüntü verici durumdur.

Biz CTP Mağusa Belediyesi Meclis Üyeleri olarak Mağusa Belediyesi’ndeki bu usulsüz davranışın sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bir kez daha belirtmek isteriz.”