Maliye Bakanlığı'ndaki eylem sona erdi

CAS çalışanları Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Bakanlığa girmek isteyen çalışanlara polis ilk etapta izin vermedi, tansiyon yükseldi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın eylem yerine gelmesiyle çalışanlar ve polis arasındaki gerginlik de sona erdi.

Çalışanlarla bakanlık binası önünde görüşen Denktaş, hem şirketle ilgili son gelişmeleri aktardı hem de personelin sorunlarını dinledi.

Yapılan eylemin ardından çalışanlar bakanlıktan ayrıldı.

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