YENİDÜZEN

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Bakanlıkta 8 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu, temaslı sayısının bilinmediğini ifade ederek, herkese PCR testi yapıldığını dile getirdi. Kendisinin de test yaptırdığını ve sonucunun negatif olduğunu aktaran Amcaoğlu, pozitif çıkan kişilerin karantina merkezlerine gönderildiğini açıkladı.

Amcaoğlu, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin kapanmadığını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Pilli: “Toplamda 8 vaka var”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Maliye Bakanlığı’nda 8 pozitif vakanın çıktığını belirterek, vakaların birinin 16 Ekim Cuma günü tespit edildiğini, 2 vakanın 18 Ekim Pazar günü, bugün de 5 pozitif vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.

Pilli, Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, çok sayıda temaslı olduğunu, bu temaslıların artabileceğini ifade etti.